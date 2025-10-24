יום שישי, 24.10.2025 שעה 15:28
כדורגל עולמי  >> ליגה יוונית
ליגה יוונית 25-26
175-117פאוק סלוניקי1
165-167אולימפיאקוס2
165-97א.א.ק. אתונה3
1210-117וולוס4
119-187לודיקוס5
118-77אריס סלוניקי6
97-86פנאתינייקוס7
813-137קיפיסיאס8
714-87פאנטוליקוס9
68-77אטרומיטוס10
613-86אופי כרתים11
513-57פאנסרייקוס12
413-77לאריסה13
314-97אסטרס טריפוליס14

רפא בניטס חתם בפנאתינייקוס ועשה היסטוריה

המאמן הוותיק, שזכה לפני יותר מעשרים שנה עם ליברפול בליגת האלופות, הצטרף לקבוצה ה-17 בקריירה שלו ויהפוך למאמן היקר ביותר אי פעם בליגה היוונית

|
רפא בניטס (IMAGO)
רפא בניטס (IMAGO)

אחרי 19 חודשים ללא קבוצה, רפא בניטס יכול לכתוב לעצמו פרק חדש בסיפור חייו, כשאחרי קריירה ענפה בת יותר משלושים שנה, המאמן בן ה-65 חתם בפנאתינייקוס, שהפכה לקבוצה ה-17 אותה הוא מאמן לאורך ההיסטוריה.

הספרדי, שנכנס כבר להיכל התהילה של הכדורגל כשהוא היחיד אי פעם כשזכה בליגת האלופות, גביע אופ”א (המתכונת הישנה של הליגה האירופית), הסופר קאפ האירופי וגביע העולם למועדונים, הצליח לחתום את שמו בכדורגל היווני עוד לפני שעמד על הקווים אפילו פעם אחת, כשיהפוך למאמן היקר ביותר בהיסטוריה של הליגה. במהלך תקופתו ירוויח כ-3.5 מיליון אירו לעונה.

המאמן, שלא אימן מאז שפוטר מסלטה ויגו במרץ 2024, חתם לשנתיים באימפריה היוונית שניצבת במקום השביעי בליגה. לפני כן זכה לעבוד בין היתר בליברפול וריאל מדריד, עימן הוא הכי מזוהה, כמו גם באינטר, צ’לסי, נאפולי וניוקאסל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */