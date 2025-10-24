רפא בניטס חתם בפנאתינייקוס ועשה היסטוריה

אחרי 19 חודשים ללא קבוצה, רפא בניטס יכול לכתוב לעצמו פרק חדש בסיפור חייו, כשאחרי קריירה ענפה בת יותר משלושים שנה, המאמן בן ה-65 חתם בפנאתינייקוס, שהפכה לקבוצה ה-17 אותה הוא מאמן לאורך ההיסטוריה.

הספרדי, שנכנס כבר להיכל התהילה של הכדורגל כשהוא היחיד אי פעם כשזכה בליגת האלופות, גביע אופ”א (המתכונת הישנה של הליגה האירופית), הסופר קאפ האירופי וגביע העולם למועדונים, הצליח לחתום את שמו בכדורגל היווני עוד לפני שעמד על הקווים אפילו פעם אחת, כשיהפוך למאמן היקר ביותר בהיסטוריה של הליגה. במהלך תקופתו ירוויח כ-3.5 מיליון אירו לעונה.

המאמן, שלא אימן מאז שפוטר מסלטה ויגו במרץ 2024, חתם לשנתיים באימפריה היוונית שניצבת במקום השביעי בליגה. לפני כן זכה לעבוד בין היתר בליברפול וריאל מדריד, עימן הוא הכי מזוהה, כמו גם באינטר, צ’לסי, נאפולי וניוקאסל.