"החלפת גלוך עלולה להוביל לפיטורי הייטינחה"

הלחץ על ג׳ון הייטינחה הולך וגובר, ובתקשורת ההולנדית כבר מתייחסים אליו כמאמן על סף פיטורים. במדינה מדווחים כי המאמן ההולנדי עשוי לעמוד על הקווים בפעם האחרונה ביום ראשון, במשחק החוץ מול טוונטה, משחק שעלול להכריע את עתידו במועדון. לאחר ההפסדים לצ’לסי ולאלקמאר, הפסד נוסף עשוי להפוך את מצבו לבלתי ניתן להצלה.

מה שהצית את האש סופית היה חילוף אחד, או למעשה שניים. הייטינחה, שכבר ספג ביקורת קשה בשבועות האחרונים, החליט להוציא את אוסקר גלוך מוקדם מאוד בשני משחקים רצופים נגד אלקמאר בליגה ומול צ’לסי בליגת האלופות. החילוף האחרון, לאחר ההרחקה של קנת טיילור, גרם לקהל האורח בלונדון להתפרץ בקריאות: “ג’וני, תעוף!”.

באתר Ajax Showtime, הפרשן ברט וינסטרה כתב כי גם הוא התקשה להבין את ההחלטה: “בדיוק כמו האוהדים, גם אני לא הבנתי את זה. גלוך הוא השחקן הכי טוב של אייאקס כרגע, וצריך לזכור שהאוהדים כבר כעסו כשהוא הוחלף בליגה. להוציא אותו שוב עכשיו זה לשחק באש”. ב-’soccernews’ ההולנדי הגדילו לכתוב וטענו בכותרת: “החילופים של אוסקר יובילו לסיום דרכו של הייטינחה”.

גלוך והייטינחה (IMAGO)

עם זאת, וינסטרה הוסיף כי ייתכן שהיה מאחורי החילוף היגיון טקטי מסוים: “אני מבין את שיקול הדעת של הייטינחה. הוא רצה לשחק עם חלוץ מטרה כמו ואוט ווחהורסט, ושני שחקני אגף מהירים למתפרצות, מורו וגודטס. הבעיה היא שגלוך פשוט נמצא בכושר טוב יותר כרגע. הוא גם יכול לשחק בצד שמאל, והראה כבר בתחילת המשחק שיש לו עומק ותנועה שהקבוצה זקוקה להם”.

לפי וינסטרה, אין זה מפתיע שהאוהדים איבדו סבלנות: “אייאקס מאכזבת מאוד העונה. להייטינחה לא היה ניסיון קודם מוצלח כמאמן ראשי, ולכן הוא כבר פתח את העונה בפיגור של 1:0 בדעת הקהל. בזמן שתחת פאריולי ראינו מיד דפוסים ומשחק מאורגן, אצל הייטינחה זה פשוט לא קורה, ואנחנו כבר כמעט בנובמבר”.

הוא הוסיף כי תחושת הפסימיות שוררת בכל המועדון: “אייאקס נראית כמו הברווזון המכוער של ליגת האלופות, וגם בליגה היא לא באמת בתמונה. העונה כבר מרגישה אבודה, וכשאתה מחליף פעמיים ברצף את השחקן הכי טוב שלך, טבעי שהאוהדים יגרמו לך לשמוע את זה”.

הייטינחה וגלוך (IMAGO)

לפי הדיווחים, במועדון יודעים שהפסד נוסף עשוי להיות הסוף. וינסטרה חתם: “לא הייתי פוסל פיטורים מיד אחרי המשחק מול טוונטה. כולם יודעים שבשלב מסוים עמדתו של מאמן נהיית בלתי ניתנת להגנה. אם אייאקס תפסיד גם שם, הלחץ יגדל עוד יותר, ואני לא אתפלא אם הוא יסיים את דרכו למרות דבריו המרגיעים של המנהל הטכני אלכס קרוס”.

בצד השני של הדיון, בעיתון ‘טלגרף’, שחקן העבר ופרשן הכדורגל ווים קיפט דווקא גונן על המאמן. הוא טען שהחילוף של גלוך היה מוצדק לחלוטין. “מיד אחרי ההרחקה של טיילור, הייטינחה היה צריך להחליט אם להשאיר את ווחהורסט או את גלוך. הוא בחר להשאיר את ווחהורסט, ואני מבין אותו לגמרי”, כתב קיפט בטורו.

גלוך מוחלף (IMAGO)

לדבריו, הסיבה נעוצה באופי ובמחויבות של השחקנים: “עם גלוך, אף פעם אי אפשר לדעת אם הוא יספק את הסחורה. עם האישיות והנחישות של ווחהורסט, אתה תמיד יודע שהוא ייתן הכול. הייטינחה רצה לשמור על הלחימה במגרש, וזה היה חשוב יותר במשחק בעשרה שחקנים מול צ’לסי מאשר להמר על שחקן יצירתי, אבל אדיש כמו גלוך”.

גם אם חלק מהפרשנים מבינים את המהלך, הדעה הרווחת בהולנד היא שיחסו של הייטינחה לכוכב הישראלי מסמל את אובדן הדרך של אייאקס. באתר Voetbal International נכתב כי “כשמאמן מאבד את האמון בשחקן הכי יוצר והכי מבטיח שלו, זו בדרך כלל תחילת הסוף”. ביום ראשון הקרוב באנסחדה, מול טוונטה, נדע האם זהו סוף דרכו של הייטינחה, או אולי הזדמנותו האחרונה לשקם עונה שכבר נראית אבודה.