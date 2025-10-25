יום שני, 27.10.2025 שעה 13:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

פנים חדשות: השחקנים שיערכו בכורה בקלאסיקו

מרשפורד ועד מסטנטואונו: התנסות משמעותית ראשונה למספר כוכבי בארסה וריאל שישחקו במפגש הגדול ביותר בכדורגל הספרדי היום ב-17:15 (חי בערוץ ONE)

|
רשפורד ואלכסנדר ארנולד (IMAGO)
רשפורד ואלכסנדר ארנולד (IMAGO)

הקלאסיקו הוא המשחק שהכי מצפים לו בליגה הספרדית. מיליוני צופים ברחבי העולם יצפו בעימות בברנבאו, והמתח בשיאו. רבים מהשחקנים שיעלו על כר הדשא יחוו לראשונה את אווירת הבמה הגדולה ביותר של הכדורגל העולמי.

בצד של ברצלונה, מרקוס רשפורד הוא שחקן הבכורה המנוסה ביותר. הוא כבר שיחק במשחקים מהסוג הזה במדי מנצ’סטר יונייטד, שם היריבות מול ליברפול מהווה את שיא העונה בפרמייר ליג. רשפורד צפוי לפתוח, והשאלה שנותרה פתוחה היא אם יוצב כחלוץ מרכזי או יעבור לעמדתו הטבעית באגף שמאל.

יתר השחקנים של בארסה שיערכו בכורה בקלאסיקו צעירים בהרבה. מארק ברנאל ורוני ברדג’י הם שחקני הסגל הבכירים ביותר שצפויים לקבל דקות. פציעת הברך הקשה של ברנאל מנעה ממנו לשחק מול ריאל מדריד בעונה שעברה, אך הפעם הוא יישב על הספסל לצד השבדי, שמרגיש נוח יותר ויותר, ותפקידו כשחקן מחליף עשוי להיות משמעותי.

רוני ברדגרוני ברדג'י (IMAGO)

גם שחקני קבוצת הנוער יחוו יום מיוחד. דרו, ז’ופרה, טוני פרננדס, חואן הרננדס וצ’אבי אספרט כולם זמינים למשחק, כמו גם השוערים דייגו קוצ’ן ואדר אלר. השוער הפותח ז’ואן גארסיה ימתין להזדמנות לבכורה בקלאסיקו לאחר שנפצע בברכו, והוא מנסה להתאושש מהארבעה שספג מול אספניול בעונה שעברה.

בצד של ריאל מדריד, דין האוסן וטרנט אלכסנדר-ארנולד חוזרים מפציעות, כאשר לספרדי יש סיכוי טוב יותר לערוך בכורה במפגש מול היריבה הנצחית מאשר לאנגלי, משום שפדריקו ואלוורדה מחזיק בעמדה הזו בצורה יציבה בעוד המועדון ממתין לחזרתו של דני קרבחאל.

דין האוסן (IMAGO)דין האוסן (IMAGO)

בצד השני, משמאל, אלברו קאררס רוצה לשחזר את הופעתו המרשימה במדי בנפיקה מול בארסה בעונה שעברה. הריצות שלו הפכו למטרד קבוע, ובארסה נחלצה ממנו רק בגומלין שמינית גמר ליגת האלופות, לאחר שנעדר עקב צבירת כרטיסים צהובים. כך או כך, קאררס יצטרך להיות מאופק יותר בריאל מדריד, שכן הוא צפוי להתמודד מול ויניסיוס, שתורם רבות בהתקפה, אך פחות בהגנה.

אדם אחד שלא צפוי להתרגש מאוד ממשחק בלחץ כזה הוא פרנקו מסטנטואונו. בגיל 18 בלבד, הוא הגיע לספרד לאחר ששיחק שלושה משחקים מול בוקה ג’וניורס בסופר קלאיקו של ארגנטינה, עם מאזן של שני ניצחונות ותיקו אחד. הלחץ לא אמור להרתיע אותו.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

גונסאלו גארסיה הצעיר עשוי להיות נרגש יותר. תפקידו בריאל מדריד משני, אך הוא יכול להיכנס בכל רגע כדי לתפוס אחת מהעמדות ההתקפיות. צ’אבי אלונסו קידם אותו לקבוצה הבוגרת, והוא כבר נחשב לחלק אינטגרלי מדינמיקת הסגל של ריאל מדריד.

כך, הקלאסיקו בברנבאו יקבל משמעות מיוחדת עבור מספר שחקנים. זהו משחק שיכול, לטוב או לרע, להגדיר קריירה של שחקן, בשל ההשפעה התקשורתית והעוצמה שהוא נושא עמו. ברמת המועדונים, אין דבר גדול יותר ממפגש בין ריאל מדריד לברצלונה.

