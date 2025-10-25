פנים חדשות: השחקנים שיערכו בכורה בקלאסיקו

הקלאסיקו הוא המשחק שהכי מצפים לו בליגה הספרדית. מיליוני צופים ברחבי העולם יצפו בעימות בברנבאו, והמתח בשיאו. רבים מהשחקנים שיעלו על כר הדשא יחוו לראשונה את אווירת הבמה הגדולה ביותר של הכדורגל העולמי.

בצד של ברצלונה, מרקוס רשפורד הוא שחקן הבכורה המנוסה ביותר. הוא כבר שיחק במשחקים מהסוג הזה במדי מנצ’סטר יונייטד, שם היריבות מול ליברפול מהווה את שיא העונה בפרמייר ליג. רשפורד צפוי לפתוח, והשאלה שנותרה פתוחה היא אם יוצב כחלוץ מרכזי או יעבור לעמדתו הטבעית באגף שמאל.

יתר השחקנים של בארסה שיערכו בכורה בקלאסיקו צעירים בהרבה. מארק ברנאל ורוני ברדג’י הם שחקני הסגל הבכירים ביותר שצפויים לקבל דקות. פציעת הברך הקשה של ברנאל מנעה ממנו לשחק מול ריאל מדריד בעונה שעברה, אך הפעם הוא יישב על הספסל לצד השבדי, שמרגיש נוח יותר ויותר, ותפקידו כשחקן מחליף עשוי להיות משמעותי.

רוני ברדג'י (IMAGO)

גם שחקני קבוצת הנוער יחוו יום מיוחד. דרו, ז’ופרה, טוני פרננדס, חואן הרננדס וצ’אבי אספרט כולם זמינים למשחק, כמו גם השוערים דייגו קוצ’ן ואדר אלר. השוער הפותח ז’ואן גארסיה ימתין להזדמנות לבכורה בקלאסיקו לאחר שנפצע בברכו, והוא מנסה להתאושש מהארבעה שספג מול אספניול בעונה שעברה.

בצד של ריאל מדריד, דין האוסן וטרנט אלכסנדר-ארנולד חוזרים מפציעות, כאשר לספרדי יש סיכוי טוב יותר לערוך בכורה במפגש מול היריבה הנצחית מאשר לאנגלי, משום שפדריקו ואלוורדה מחזיק בעמדה הזו בצורה יציבה בעוד המועדון ממתין לחזרתו של דני קרבחאל.

דין האוסן (IMAGO)

בצד השני, משמאל, אלברו קאררס רוצה לשחזר את הופעתו המרשימה במדי בנפיקה מול בארסה בעונה שעברה. הריצות שלו הפכו למטרד קבוע, ובארסה נחלצה ממנו רק בגומלין שמינית גמר ליגת האלופות, לאחר שנעדר עקב צבירת כרטיסים צהובים. כך או כך, קאררס יצטרך להיות מאופק יותר בריאל מדריד, שכן הוא צפוי להתמודד מול ויניסיוס, שתורם רבות בהתקפה, אך פחות בהגנה.

אדם אחד שלא צפוי להתרגש מאוד ממשחק בלחץ כזה הוא פרנקו מסטנטואונו. בגיל 18 בלבד, הוא הגיע לספרד לאחר ששיחק שלושה משחקים מול בוקה ג’וניורס בסופר קלאיקו של ארגנטינה, עם מאזן של שני ניצחונות ותיקו אחד. הלחץ לא אמור להרתיע אותו.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

גונסאלו גארסיה הצעיר עשוי להיות נרגש יותר. תפקידו בריאל מדריד משני, אך הוא יכול להיכנס בכל רגע כדי לתפוס אחת מהעמדות ההתקפיות. צ’אבי אלונסו קידם אותו לקבוצה הבוגרת, והוא כבר נחשב לחלק אינטגרלי מדינמיקת הסגל של ריאל מדריד.

כך, הקלאסיקו בברנבאו יקבל משמעות מיוחדת עבור מספר שחקנים. זהו משחק שיכול, לטוב או לרע, להגדיר קריירה של שחקן, בשל ההשפעה התקשורתית והעוצמה שהוא נושא עמו. ברמת המועדונים, אין דבר גדול יותר ממפגש בין ריאל מדריד לברצלונה.