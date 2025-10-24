יום שישי, 24.10.2025 שעה 12:40
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

יריבו של דולגופיאט מפאריס זכה באליפות העולם

בהיעדרו של אלוף העולם הישראלי עקב החלטה פוליטית של אינדונזיה, מי שסיים כמדליסט הארד בצרפת, ג'ייק ג'רמן הבריטי זכה במדליית הזהב עם 14.866 נק'

|
ג'ייק ג'רמן (IMAGO)
ג'ייק ג'רמן (IMAGO)

בהיעדרו של אלוף העולם ארטיום דולגופיאט שלא היה יכול להגן על תוארו בגלל החלטה פוליטית של המארחים, היום (שישי) נקבע אלוף עולם חדש בתרגיל הקרקע במסגרת אליפות העולם בהתעמלות מכשירים שנערכה בג'קרטה שבאינדונזיה.

בגמר תרגיל הקרקע, ג'ייק ג'רמן הבריטי זכה במדליית הזהב והפך לאלוף העולם החדש עם תרגיל מצוין שהביא לו 14.866 נקודות. אחריו סיימו לוק וויינהאוס הבריטי עם ציון של 14.666 שהביא לו את מדליית הכסף וקרלוס יולו הפיליפיני שסיים שלישי עם 14.533 נקודות.

על הנייר, דולגופיאט היה מסוגל להתמודד שוב על מדליית הזהב, משום שכיוון לתרגיל שיביא לו מעל 15.000 נקודות לו היה מבצע אותו בצורה חלקה. אגב, אלוף העולם החדש, ג'רמן, סיים באולימפיאדת פאריס 2024 אחרי דולגופיאט שזכה במדליית הכסף, כי הבריטי זכה במדליית הארד האולימפית בקרקע.

ארטיום דולגופיאט יחד עם גארטיום דולגופיאט יחד עם ג'ייק ג'רמן (מימין) בפאריס (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */