"יש לי אחריות להוציא את הפועל י-ם מהמצב הזה"

הפועל ירושלים תארח מחר (שבת) ב-19:30 באצטדיון טדי את בני סכנין, למשחק חשוב במיוחד במסגרת המחזור השמיני בליגת העל. האדומים-שחורים, שפתחו את העונה בצורה רעה, מגיעים אחרי תיקו מאופס במושבה מול הפועל פתח תקווה, תוצאה לא מושלמת, אך לפחות כזו שעצרה את רצף ההפסדים.

במועדון רואים במשחק הקרוב הזדמנות ממשית להתחיל פרק חדש. “אנחנו יודעים שזו תקופה לא פשוטה, אבל גם שאנחנו מסוגלים להוציא את עצמנו מהמצב הזה”, אמר גורם בקבוצה. “ראינו שינוי מסוים מול פתח תקווה, ההגנה נראתה יציבה, הייתה אינטנסיביות, הייתה לחימה. עכשיו צריך לבנות על זה ולשפר את קבלת ההחלטות בחלק הקדמי, אנחנו חייבים לנצל מצבים שם”.

בלם הקבוצה, נועם מלמוד, שהפך בשנים האחרונות לדמות משמעותית במועדון, שידר מסר ברור: “גדלתי עם המועדון, יש לי אחריות להוציא אותו מהמצב הזה. המשחק מול הפועל פתח תקווה לא היה משחק גדול, אבל הוא היה צעד קדימה ביחס למקום שהיינו בו. שמרנו על האפס, וזה חשוב. אנחנו לוקחים מזה נקודה חיובית בדרך לניצחון ראשון”.

נועם מלמוד במאבק (חג'אג' רחאל)

על הפתיחה החלשה הוסיף מלמוד בכנות: “בכמה עונות פתחנו פחות טוב את העונה, זה משהו שאנחנו והמועדון צריכים לעשות עליו חשבון נפש ביחד. אבל כרגע מה שהכי חשוב זה לנצח ולצבור נקודות. מעונות קודמות למדנו שחשוב להישאר רגועים ולהאמין בדרך שלנו, זה מה שיביא בסוף את התוצאות. נעשה את ההתאמות שצריך ונצא מהמשבר הזה מחוזקים”.

“התחושה לא כיפית, מבאס לבוא אחרי כל כך הרבה הפסדים”, המשיך הבלם. “אבל אין מה לעשות, צריך להרים את עצמנו ולהישאר ביחד גם בתקופה הקשה הזו. זה המצב, הוא מאתגר, וצריך לצאת ממנו. אנחנו לומדים המון מהתקופה הזו, ובטוחים שנשנה את המצב”.

בצד המקצועי, הקבוצה תמשיך להסתדר ללא איינאו פרדה ודן חיימוביץ’, שנעדרים עקב פציעות. ז’ארדל, שסבל ממתיחה קלה, ייבחן בסמוך למשחק.

זיו אריה (אורן בן חקון)

במועדון הודו שחלון ההזדמנויות לחזור לליגה הולך ומצטמצם: “יש תחושת עומס ולחץ שמורגשת אצל כולם, מהשחקנים ועד לצוות. זה לא עניין של מחויבות או רצון, אלא של ביטחון שנשחק עם הזמן. ברור לכולם שהקבוצה מסוגלת להרבה יותר, אבל בשלב הזה אנחנו צריכים קודם כל לשבור את המעגל הזה, לצבור נקודות ולהחזיר את השקט.

“זה לא פשוט, אבל בחדר ההלבשה יש עדיין אמונה ורצון אמיתי לצאת מזה ביחד. אולי דברים מסוימים בקיץ יכלו להיראות אחרת, אבל זה הסגל שלנו, ואיתו נתקדם ונחזיר את המועדון למקום שהוא צריך להיות בו”.