טרגדיה: כדורגלן נהרג בעקבות התנגשות בפרה

הכדורגל הברזילאי באבל. אנטוני ילנו, חלוץ בן 20 מקבוצת פיאואי אספורטה קלוב, נהרג בתאונת אופנוע טרגית שאירעה בכביש המהיר BR-343 שבפיאואי. השחקן הצעיר היה בדרכו חזרה הביתה לאחר שחגג את יום הולדתו של אביו, כאשר אופנועו התנגש בפרה שחצתה את הכביש.

על פי דו"ח המשטרה הפדרלית לכבישים, התאונה התרחשה בשעה 3:25 לפנות בוקר. מצלמות אבטחה סמוכות תיעדו את רגע ההתנגשות: האופנוע של ילנו התרומם באוויר לאחר שפגע בבעל החיים, שמת גם הוא זמן קצר לאחר מכן מפצעיו. צוותי חירום שהוזעקו למקום ניסו להחיות את השחקן, אך לא הצליחו להציל את חייו. טרם נמסר אם חבש קסדה בעת הנסיעה, אך לפי ההערכות, המהירות הגבוהה הייתה גורם משמעותי בתאונה.

הבשורה גרמה לזעזוע עמוק בקהילת הכדורגל המקומית. פיאואי אספורטה קלוב פרסמה הודעה ברשתות החברתיות: "אנחנו חווים רגע של צער עמוק על מותו של אנטוני ילנו, צעיר למופת על המגרש ומחוצה לו. הוא היה חלק ממשפחתנו מאז 2024, ותרם משמעותית לזכיות שלנו באליפות פיאואי לנוער (U-20)", נכתב בהודעת המועדון.

כדורגלן ברזילאי נהרג אחרי התנגשות בפרה

גם קבוצותיו לשעבר, אסוסיאסאו אתלטיקה דה אלטוס ופלומיננסה-PI, פרסמו דברי הספד לשחקן, שתואר כ"כישרון צנוע, עם חיוך תמידי ועתיד מזהיר לפניו". ילנו ערך את הופעת הבכורה המקצוענית שלו בשנת 2023 במדי אלטוס במסגרת סרייה C, מול רמו. התקדמותו המהירה הפכה אותו לאחד השחקנים המבטיחים בכדורגל של פיאואי. הוא כבש 28 שערים בקבוצות הנוער, והיה בעיצומן של ההכנות להשתתפות עם קבוצתו בטורניר גביע ברזיל עד גיל 20 ובגביע סאו פאולו היוקרתי לנוער.

התאחדות הכדורגל של פיאואי קיימה דקת דומייה בכל משחקי סוף השבוע, בעוד מאות אוהדים, חברים ובני משפחה הגיעו לעיר אלטוס להשתתף בטקס הקבורה ולהיפרד מהשחקן הצעיר. “הגורל גדע קריירה שעוד לא הספיקה לפרוח. אנטוני ילנו, שייזכר בזכות שמחת החיים והשאפתנות שלו, הותיר חלל עצום בכדורגל הברזילאי, שמתאבל על אחד מהכישרונות הצעירים והאהובים ביותר שלו”, נכתב בברזיל.