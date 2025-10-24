יום שישי, 24.10.2025 שעה 12:30
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

"אלונסו מוכן לוותר על כל אחד כדי להחתים אותו"

קנאן יילדיז נמצא על הכוונת של ריאל מדריד וסוכן איטלקי חשף עד כמה המאמן מעוניין: "יובנטוס דורשת 100 מיליון יורו". הקשר המיוחד לאלונסו יעזור?

|
קנאן יילדיז במאבק עם ראול אסנסיו (IMAGO)
קנאן יילדיז במאבק עם ראול אסנסיו (IMAGO)

קנאן יילדיז וארדה גולר נחשבים לתקווה הגדולה של הכדורגל הטורקי. השני נמצא בריאל מדריד, והראשון, שמשחק ביובנטוס, כבר מנהיגע את הקבוצה ומבוקש על ידי מועדונים רבים מהבכירים באירופה.

הגברת הזקנה מתכננת לבנות סביבו קבוצה, אך היא מודעת לעניין סביב הכוכב שכבר הוכיח את הפוטנציאל הגדול שגלום בו מול ריאל בליגת האלופות, באיטליה ובגביע העולם למועדונים. הדרישה עבורו, צפויה להיות לפחות 100 מיליון אירו.

סוכן השחקנים והמתווך האיטלקי ג’ובאני בראנקיני חשף בראיון כי מאמן ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, רוצה אותו בקבוצה הלבנה: “צ’אבי אלונסו רוצה את יילדיז בריאל מדריד. צ’אבי מוכן לוותר על כל אחד כדי להחתים אותו, חוץ מאמבפה. יובנטוס דורשת כרגע 100 מיליון יורו”.

צצ'אבי אלונסו, מוכן לוותר על כל אחד כדי להחתים אותו (IMAGO)

הקשר בין המאמן לשחקן הטורקי הוא ותיק. מאמן ריאל מדריד שיחק לצדו של הטורקי בבאיירן מינכן. כאשר יילדיז היה באקדמיה לנוער של המועדון הגרמני, אלונסו עדיין שיחק במדי אלופת הבונדסליגה, ולשניים יש מערכת יחסים טובה. לפני המשחק נגד יובה, אלונסו דיבר עליו: “יש להם שחקנים טובים מאוד, יילדיז הוא אחד מהם. הייתה לו התפתחות פנטסטית. אני מכיר אותו. הוא היה בבאיירן מינכן כשאני הייתי שם. לראות את ההתקדמות שלו עושה אותי מאושר מאוד”.

גם השחקן הטורקי דיבר על הבלאנקוס והביע את התרגשותו: “כל ילד חולם לשחק באצטדיון הזה (הברנבאו). אני חושב שהוא אחד היפים בעולם, והיכולת לשחק שם עכשיו היא כמו חלום שמתגשם. להתמודד מול מועדון כמו ריאל מדריד בליגת האלופות זה פשוט מדהים”.

האם דרישתו של אלונסו והרצון של השחקן יעמדו מול תג המחיר הנוקשה של יובנטוס והרצון לשמור את השחקן אצלם? טרם ברור, אך מה שבטוח הוא שלא משנה איפה ישחק, יילדיז יהיה מהשחקנים המרתקים בכדורגל בשנים הקרובות.

