התנאים שהציב אנדריק לריאל מדריד כדי לעזוב

אנדריק הוא שחקן השדה היחיד בריאל מדריד שטרם שיחק דקה אחת העונה תחת צ’אבי אלונסו. ב’מארקה’ דווח השבוע כי הברזילאי שוקל למצוא קבוצה אחרת, וכעת לפי דיווח של ‘ESPN’, השחקן הציב כמה תנאים לקבלת מעבר כזה.

לאחר שנפסלה האפשרות לחזור לברזיל, התנאי הראשון הוא שהקבוצה החדשה תהיה מועדון אירופי תחרותי מאוד. עם זאת, הדיווח מוסיף פרטים נוספים, ובראשם הדרישה שהמועדון ישחק באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה: אנגליה, ספרד, איטליה, גרמניה או צרפת.

האפשרות לעבור לפורטוגל אינה נשללת, אך רק אם מדובר באחת משלוש הגדולות, בנפיקה, פורטו או ספורטינג ליסבון, ובלבד שהיא משתתפת במפעלים האירופיים המרכזיים.

אנדריק (IMAGO)

המטרה של אנדריק וסוכניו היא למצוא קבוצה המדורגת בצמרת הליגה שלה, ואם אפשר, גם כזו שמשחקת בסגנון התקפי ודומיננטי. הרעיון הוא שאנדריק ישתלב בקבוצה יוזמת, דבר שיתאים לו מבחינה מקצועית כחלוץ.

רוצה להיות בסגל למונדיאל

אנדריק מודע לכך שסיכוייו להשתתף במונדיאל 2026 עלולים להתפוגג אם יישאר במצבו הנוכחי בריאל מדריד. גם המועדון לא פסל השאלה, אך לשני הצדדים ברור שכל החלטה תלויה בהבטחת המשכיות ודקות משחק. בקיץ האחרון בחן אנדריק מספר אפשרויות, ובספרד אף עלתה האפשרות שיעבור בתוך הליגה לקבוצה אחרת, אך זו נשללה לבסוף.

בנוסף, הברזילאי חווה תקופה קשה כשהחמיר את פציעתו באליפות העולם לקבוצות, ורק ב־19 בספטמבר נכלל לראשונה בסגל של צ’אבי אלונסו.