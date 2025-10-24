כתומה מבושה: בני יהודה הפסידה 3:1 למודיעין

זה מרגיש שרק אתמול היא התחילה, אך הליגה הלאומית פותחת בשעה זו את המחזור העשירי לעונת המשחקים הנוכחית. במוקד, בני יהודה מתארחת אצל עירוני מודיעין. בנוסף, מכבי פתח תקווה יוצאת למשחק חוץ נגד הפועל עפולה, הפועל כפר שלם מארחת את הפועל כפר סבא, הפועל ראשון לציון פוגשת את הפועל רמת גן, מכבי הרצליה משחקת נגד מ.ס כפר קאסם, מ.ס קריית ים נאבקת מול הפועל חדרה והפועל רעננה ומכבי יפו מתמודדות זו מול זו, במחזור משחקים שלם של הליגה השנייה בטיבה.

עירוני מודיעין – בני יהודה 1:3

הכתומים ספגו זעזוע. דווקא כשנראה היה שדברים מתחילים להסתדר עם הזכייה בגביע הטוטו, מסאי דגו ושחקניו הושפלו מול מכבי פתח תקווה, במשחק שנגמר בתבוסה 6:0, מה שהוביל לפיטוריו של המנהל המקצועי מאור בורג. המאמן, שקיבל גיבוי ונותר על הקווים, ינסה להוציא את קבוצתו לדרך חדשה מול העולה החדשה שנמצאת עם מאזן נקודות זהה, 10 לכל אחת.

דקה 16, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: הפתעה או שלא? כדור שנכנס לרחבה מצא את ראשו של בן יחזקאל, שנגח פנימה.

דקה 33, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:2: מה קורה פה? ירין מחלוף ניצל הגנה רעה של הכתומים כשסיים מקרוב עם רגל שמאל.

דקה 53, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:3: זאת כבר תבוסה! ירין מחלוף עם צמד אחרי שעט על הריבאונד מניסיון לכדור עומק. בני יהודה מתרסקת.

דקה 68: תמיר ברמן קיבל צהוב שני אחרי משיכה בחולצה. בני יהודה בעשרה שחקנים.

דקה 70, שער! בני יהודה צימקה ל-3:1: המחליף דני עאמר קיבל את הכדור לעומק, וסיים מזווית קשה עם רגל שמאל.

הפועל עפולה – מכבי פתח תקווה 3:2

זה לקח לה תשעה מחזורים, אבל המארחת מהעמק הצליחה להשיג ניצחון בכורה במחזור שעבר תחת המאמן החדש אלכסנדר גרנובסקי. מנגד, היא פוגשת את הקבוצה בכושר הטוב בליגה. המלאבסים של נועם שוהם התפוצצו על בני יהודה, מי שהייתה אמורה להיות היריבה הגדולה במאבק על הפסגה, עם שישייה לרשתה, כשהחבורה שירדה ללאומית רוצה להבטיח את מקומה בפסגה למחזור נוסף.

דקה 41, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: חוסה קורטס המשיך את כושרו המצוין, כשנשלח לעומק וסיים לפינה הרחוקה.

דקה 44, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: קרן עלתה לתוך הרחבה, וירין בריק שניסה להרחיק סיים לשערו הוא.

דקה 49, שער! הפועל עפולה צימקה ל-2:1: יניב מזרחי בעט מחוץ לרחבה, הכדור פגע בהגנה והטעה את השוער, ונכנס לרשת.

דקה 69, שער! הפועל עפולה השוותה ל-2:2: וואו! המארחת קיבלה כדור חופשי, כשיניב בריק שלח אותו בצורה אדירה לרשת.

דקה 89, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-2:3: איזה גול! עידן דהן הסתובב עם הכדור ושלח לחיבורים פצצה מתוך הרחבה.

הפועל כפר שלם – הפועל כפר סבא 3:1

בין שתי היריבות מפרידות חמש נקודות, אך בעוד שהמארחת סופרת שני ניצחונות רצופים, הירוקים מהשרון מונים כבר שלושה משחקים ללא ניצחון עם שני הפסדים ותוצאת תיקו מול עשרה שחקנים של מכבי הרצליה. החניכים של אלי לוי יודעים שניצחון עשוי, בקונסטלציה מסוימת, להשוות את מספר הנקודות של הקבוצה עם שתי המוליכות – מכבי פ”ת והרצליה, אבל לאדם לם ולשחקניו יש הרבה על מה לשחק, בעיקר בשלב כה מוקדם של העונה.

דקה 13, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: מוגמט אברהמס קיבל את הכדור בעומק וסיים פנימה עם רגלו הימנית.

דקה 65, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:2: אברהמס השלים צמד, אחרי שחטף ודהר כל הדרך לשער, עד שסיים מקרוב.

דקה 76, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:3: אברהמס קיבל את הכדור בקצה הרחבה, שלח אותו לחיבורים הרחוקים והשלים שלושער ענק.

דקה 79, שער! הפועל כפר שלם צימקה ל-3:1: המארחת קיבלה פנדל, שלומי אזולאי לא התבלבל ושלח את הכדור פנימה.

הפועל ראשון לציון – הפועל רמת גן 1:4

עידן חדש בפתח בעיר היין, כאשר הקבוצה בקרוב תעבור מידיו של עמוס לוזון לבעלות של אלי סניור, כשפתיחת העונה מבשרת אולי על עתיד ורוד, כשהחבורה בכתום-לבן מתבססת במקום הרביעי, ארבע נקודות מהפסגה, אחרי 1:3 על כפר סבא במחזור האחרון. מנגד, האורדונים דיברו בפתיחת העונה על עליית ליגה אך כרגע, הדברים מתקשים להתחבר כשהם במקום השביעי, אחרי 2:0 למכבי הרצליה. ניצחון ישיב אותם למסלול ואף יוביל למהפך בטבלה על היריבה שלה להיום.

דקה 16, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: טעות בהגנה של האורדונים הובילה לחטיפה של דור ג’אן ומסירה לאוצ’ה אוצ’ואצי שכבש מקרוב.

דקה 30, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:2: מתפרצת לתפארת של המארחת, אותה סיים לירוי מונדזנגה.

דקה 47, שער! הפועל רמת גן צימקה ל-2:1: הרמה עלתה מצד ימין לפינה הרחוקה, שם היה דוד אסקה שנגח פנימה.ֿ

דקה 55, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-1:3: עוד מתפרצת של הכתומים, כשהכדור הגיע למונדזנגה, שהשלים צמד.

דקה 90+4, שער הפועל ראשון לציון עלתה ל-1:4: גול זהה לקודמים! שוב מתפרצת, הפעם זה היה מוחמד סבאח שסיים בשער ריק מהלך גדול.

מכבי הרצליה – מ.ס כפר קאסם 1:1

הצהובים מהשרון פתחו את העונה בצורה חלומית, ומתוך 27 נקודות בקופה, הצליחו להשיג 20, כולל 0:2 גדול על הפועל רמת גן במחזור האחרון וניצבים בצוותא עם מכבי פתח תקווה בפסגת טבלת הליגה. היריבה שלה, בשונה מהרבה קבוצות בלאומית, נפרדה ממאמנה, אך כי הוא עזב לבני ריינה מליגת העל. כעת נמצא טאלב טאווטחה על הקווים, כשהאחרון הצליח לפתוח את קריירת אימון הבוגרים שלו ברגל ימין עם 0:1 על קריית ים במחזור שעבר.

דקה 78, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: קרן עלתה לתוך הרחבה ולאחר בלבלה הגיעה למחליף אדהם סואעד, שסיים יפה פנימה.

דקה 90+3, שער! מכבי הרצליה השוותה ל-1:1: איזו דרמה! הצהובים זכו בפנדל עמוק בתוספת הזמן, המחליף אור אוסטיינד כבש.

מ.ס קריית ים – הפועל חדרה 3:2

במאבק בין זו שעלתה ללאומית לזו שירדה אליה, העולה החדשה היא זו שיכולה להתעודד עד כה מהעונה שהיא חווה. על אף שהיא מגיעה אחרי שלושה הפסדים בכל המסגרות, החבורה של מאור סיסו נמצאת במקום החמישי בזכות פתיחת עונה מרשימה. מן העבר השני, בחדרה כבר הספיקו להיפרד מאסי אלימלך ולהתייצב מעט עם ארבע נקודות בשני המשחקים האחרונים.

דקה 29, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:1: שמעון דניאל סיים מול שער חשוף אחרי כדור רוחב.

דקה 31, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:2: עוד אחד למארחת! הפעם זה היה ברק אביתר שהפציץ כדור שטוח מרחוק עם השמאלית.

דקה 42, שער! הפועל חדרה צימקה ל-2:1: כדור רוחב מצד ימין הגיע ללאדגי מלה, שסיים מול שער חשוף.

דקה 62: יובל כהן השאיר את קריית ים בעשרה שחקנים אחרי כניסה לא אחראית.

דקה 89, שער! הפועל חדרה השוותה ל-2:2: אנסוני פריאס קיבל את הכדור ושלח חץ גדול לפינה הרחוקה.

דקה 90+6, שער! הפועל חדרה עלתה ל-2:3: הנה המהפך! האורחת קיבלה פנדל אותו סחט שלומי אזולאי, שגם ניגש לנקודה ובעט פנימה.

הפועל נוף הגליל – הפועל עכו 1:1

נועלת הטבלה, שכבר הספיקה גם היא להחליף מאמן, כשכיום נמצא אלון זיו על הקווים במקום אורי גוטמן, היא היחידה בליגה שעדיין לא הצליחה להשיג ניצחון. מנגד, הציפיות מעכו היו גבוהות, כשכיוונו במועדון לעליית ליגה, דבר שלפחות לרגע זה, נראה רחוק מלהתגשם, במהלך שהוביל לפיטורי ירון הוכנבוים, כשהיום יעמוד המנהל המקצועי, איציק טוויזר על הקווים, כמאמן הזמני במטרה להשיג שלוש נקודות.

דקה 20, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: ישראל פחימה מצא את הרשת מרחוק עם רגל שמאל.

דקה 21, שער! הפועל נוף הגליל השוותה ל-1:1: זה היה מהיר! פטר סמואל השווה באופן מהיר בשער חשוף.

הפועל רעננה – מכבי יפו 2:1

בעוד שהאדומים מהשרון, תחת מאמנם החדש ניצן דמארי, הצליחו להתרחק מעט מהתחתית הצפופה עם 0:2 חשוב על הפועל עכו, שינוי הכיסאות במכבי יפו פחות עבד נכון לרגע זה, עם חזרתו של איציק ברוך למושב המאמן, כשלמרות הניצחון על בני יהודה לפני שני משחקים, הבולגרים העניקו להפועל עפולה ניצחון בכורה בליגה במחזור האחרון ונמצאים כרגע, במקום שמוביל בסיום העונה למשחקי המבחן.

דקה 22, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: דן סירקיס נגח מקרוב אחרי הרמה שעלתה מצד שמאל.

דקה 24: המארחת קיבלה פנדל, אך דור כוכב בעט לא טוב והחמיץ.

דקה 34, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:2: קרן עלתה לתוך הרחבה, כשנגיחה הלכה לרגלו של אבי תורגמן, שבעט חצי וולה מקרוב לרשת.

דקה 49, שער! הפועל רעננה צימקה ל-2:1: יהאב אבו אלשיך המחליף כבש מהנקודה הלבנה