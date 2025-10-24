איקר קסיאס: מוריניו? כמו חברה מלפני 20 שנה

היחסים בין איקר קסיאס לז’וזה מוריניו סימנו את אחת התקופות המתוחות והשנויות ביותר במחלוקת בתולדות ריאל מדריד. בתקופת כהונתו של המאמן הפורטוגלי (2010–2013), המועדון חווה פילוג פנימי עמוק, הן בחדר ההלבשה והן בקרב האוהדים. קסיאס, קפטן ריאל וסמלה הגדול, עבר מלהיות אחד השחקנים המכובדים ביותר למרכזו של עימות תקשורתי ואישי עם מאמנו. מוריניו, הידוע באופיו התקיף ובגישתו התקיפה, לא היסס לבקר את השוער בפומבי, דבר שהוביל לקרע קשה לתיקון.

השוער הספרדי, ברוגע האופייני לו, הודה עם הזמן שגם הוא עשה טעויות באותה תקופה, במיוחד בכך שלא ניגש ישירות לשוחח עם המאמן. "מה שהייתי צריך לעשות הוא ללכת למשרד שלו ולדבר איתו, ואני מצטער שלא עשיתי את זה", הודה קסיאס, בהתייחסו לחוסר התקשורת ביניהם. למרות זאת, הוא מדגיש שניסה להימנע מ"ליצור קרקס גדול ממה שכבר היה", ושמר על איפוק נוכח הביקורות והמתקפות הציבוריות. מנגד, גם מוריניו הודה בדיעבד כי "התקשורת בינינו לא הייתה חשובה במיוחד", ובכך רמז שגם הוא נושא באחריות להתדרדרות היחסים.

המתח גבר כשקסיאס הואשם בכך שהיה "חפרפרת" בחדר ההלבשה, כביכול מדליף מידע לתקשורת. "הוא האשים אותי שאני חבר של עיתונאים, אבל זה לא הגיע לרמה של הדלפות", סיפר השוער לשעבר. ההאשמה פגעה בו עמוקות, וחבריו לנבחרת ספרד דאז, צ’אבי וג’רארד פיקה, שהיו יריבים במפגשי הקלאסיקו, אך חברים קרובים שלו, הזכירו כמה קשה היה לו באותה תקופה. "הייתה מלחמה פנימית וקראו לו חפרפרת וכל מיני דברים", סיפר צ’אבי, בעוד שפיקה הוסיף: "הכוחות עמדו לצד מוריניו, ואיקר נותר חשוף וחסר הגנה".

ז'וזה מוריניו ואיקר קסיאס (רויטרס)

"הוא התקשר אליי לפני פחות משנה"

במהלך הפודקאסט Bajo Los Palos by Flexicar, קסיאס שוחח עם די.ג’יי מאריו על המאמן הפורטוגלי. "היה לי טוב עם מוריניו, זו הייתה תקופה יפה, אבל ריאל מדריד מעל כולנו", אמר מאריו. קסיאס שאל: "עכשיו כשהוא חזר לבנפיקה, איך אתה רואה את זה?"

"אני לא אוהב לראות את מוריניו בליגה הטורקית. אני רוצה לראות אותו בתמונה הגדולה", ענה היוטיובר, ואז הוסיף: "לא קורה לך עם אנשים שאחרי שנים אתה שוב נקשר אליהם רגשית? פעם זה נרגע, ואז עם הזמן אתה מתמלא נוסטלגיה וחוזר לחבב אותם. ככה זה היה איתו?" שאל מאריו.

בתגובה סיפר קסיאס כי פגש את מוריניו שוב לפני פחות משנה, במהלך צילומים לסרט דוקומנטרי, פגישה שהוכיחה כי השניים השלימו וכי היחסים ביניהם כיום טובים. "אנשים נשארים עם השנאה, אבל עם הזמן הכל משתנה", הסביר קסיאס. הוא הודה כי הקשר ביניהם היה "אהבה-שנאה", אך כיום הוא מסתכל עליו בנוסטלגיה וללא טינה. "זה כמו חברה מלפני 20 שנה, אתה רואה אותה אחרת", הוסיף בצחוק, והבהיר כי העבר מאחוריהם.

ז'וזה מוריניו ואיקר קסיאס בריאל מדריד (רויטרס)

כיום נראה ששני הצדדים השלימו עם העבר. קסיאס שומר על כבודו של מוריניו, ומודה כי למרות העימותים, התקופה ההיא הייתה תקופת צמיחה אישית ומקצועית עבורו. "זו הייתה תקופה טובה, אבל ריאל מדריד מעל הכל", סיכם.