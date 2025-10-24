יום שישי, 24.10.2025 שעה 20:42
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

המדים ששינו את ההיסטוריה של ברצלונה חוזרים

המדים הבאים של בארסה יהיו בהשראת עונת 2006/07, הראשונה שבה היה ספונסר על החולצה, והסקיצות הראשונות כבר פורסמו. וגם: הרגעים הזכורים של מסי

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

למרות שנותרו עוד כ-9 חודשים עד לחשיפתה הרשמית, העיצובים הראשונים של חולצת ברצלונה לעונת 2026/27 כבר מתחילים לצוץ. בהתאם לטרנד החדש של "החייאת העבר", הדגם צפוי להיות בהשראת חולצת עונת 2006/07, זהה כמעט לזו שלפני 20 שנה, שנלבשה על ידי אגדות כמו רונאלדיניו, מסי, אינייסטה, צ’אבי, אטו, פויול ואפילו המנהל הספורטיבי הנוכחי, דקו.

שרוול אחד כחול והשני אדום

לפי חשבון X בשם Memorabilia1899, שמתמחה בחולצות ובמרצ’נדייז של בארסה, מדי העונה הבאה יתבססו על הדגם מהעונה הרביעית תחת שרביטו של פרנק רייקארד. אותה עונה שינתה את ההיסטוריה של ברצלונה, שכן זו הייתה הפעם הראשונה שבה הופיע ספונסר על החולצה: יוניצ”ף, שהופיעה בחזית והביעה את ערכי המועדון והרוח החברתית שלו.

העיצוב צפוי לכלול פסים מסורתיים, אך מעט לא סימטריים, והחידוש המרכזי יהיה בכך שבמקום חולצה בעלת שני צבעים בלבד, כל שרוול יהיה בצבע שונה, אחד כחול והשני אדום.

החולצה הבאה של בארסה? (צילום מסך)החולצה הבאה של בארסה? (צילום מסך)

האתר המוכר Footy Headlines, המתמחה בפרסום הדלפות של מדי קבוצות מכל העולם, שיתף באתרו שלוש גרסאות אפשריות למראה החדש של נייקי, אך הדגיש שמדובר בהדמיות בלבד המבוססות על המידע שברשותם.

החולצה של שער ה”מסידונה”

למרות שעונת 2006/07 לא נחשבת לעונה בלתי נשכחת מבחינת הישגים, שכן ברצלונה זכתה רק בתואר אחד מתוך שישה אפשריים (הסופר קאפ הספרדי), החולצה הזו קשורה לשורה של רגעים היסטוריים בתולדות המועדון. מעל הכל, זו החולצה שמעוררת זיכרונות מהשיאים הגדולים של אגדות בארסה. ליאו מסי כבש בה את השלושער הראשון שלו בקריירה, מול ריאל מדריד, ב-3:3. רונאלדיניו הבקיע איתה את שער המספרת המפורסם ביותר שלו, מול ויאריאל, גם כן במשחק שהסתיים ב-3:3.

אך הרגע המזוהה ביותר עם אותה חולצה הוא ללא ספק השער האגדי של מסי מול חטאפה בחצי גמר גביע המלך, השער שהשווה בקסמו לשער המפורסם של דייגו מראדונה. מסי עבר בדרכו לשער את כל הגנת היריבה, שאותה אימן אז ברנד שוסטר, כשהשידור של חואקים מריה פויאל הפך את הרגע לאגדה של ממש, עם הקריאה החוזרת ונשנית שלו “אנקרה מסי”.

מסי מול חטאפה (IMAGO)מסי מול חטאפה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
