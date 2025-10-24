המדים ששינו את ההיסטוריה של ברצלונה חוזרים

למרות שנותרו עוד כ-9 חודשים עד לחשיפתה הרשמית, העיצובים הראשונים של חולצת ברצלונה לעונת 2026/27 כבר מתחילים לצוץ. בהתאם לטרנד החדש של "החייאת העבר", הדגם צפוי להיות בהשראת חולצת עונת 2006/07, זהה כמעט לזו שלפני 20 שנה, שנלבשה על ידי אגדות כמו רונאלדיניו, מסי, אינייסטה, צ’אבי, אטו, פויול ואפילו המנהל הספורטיבי הנוכחי, דקו.

שרוול אחד כחול והשני אדום

לפי חשבון X בשם Memorabilia1899, שמתמחה בחולצות ובמרצ’נדייז של בארסה, מדי העונה הבאה יתבססו על הדגם מהעונה הרביעית תחת שרביטו של פרנק רייקארד. אותה עונה שינתה את ההיסטוריה של ברצלונה, שכן זו הייתה הפעם הראשונה שבה הופיע ספונסר על החולצה: יוניצ”ף, שהופיעה בחזית והביעה את ערכי המועדון והרוח החברתית שלו.

העיצוב צפוי לכלול פסים מסורתיים, אך מעט לא סימטריים, והחידוש המרכזי יהיה בכך שבמקום חולצה בעלת שני צבעים בלבד, כל שרוול יהיה בצבע שונה, אחד כחול והשני אדום.

החולצה הבאה של בארסה? (צילום מסך)

האתר המוכר Footy Headlines, המתמחה בפרסום הדלפות של מדי קבוצות מכל העולם, שיתף באתרו שלוש גרסאות אפשריות למראה החדש של נייקי, אך הדגיש שמדובר בהדמיות בלבד המבוססות על המידע שברשותם.

החולצה של שער ה”מסידונה”

למרות שעונת 2006/07 לא נחשבת לעונה בלתי נשכחת מבחינת הישגים, שכן ברצלונה זכתה רק בתואר אחד מתוך שישה אפשריים (הסופר קאפ הספרדי), החולצה הזו קשורה לשורה של רגעים היסטוריים בתולדות המועדון. מעל הכל, זו החולצה שמעוררת זיכרונות מהשיאים הגדולים של אגדות בארסה. ליאו מסי כבש בה את השלושער הראשון שלו בקריירה, מול ריאל מדריד, ב-3:3. רונאלדיניו הבקיע איתה את שער המספרת המפורסם ביותר שלו, מול ויאריאל, גם כן במשחק שהסתיים ב-3:3.

אך הרגע המזוהה ביותר עם אותה חולצה הוא ללא ספק השער האגדי של מסי מול חטאפה בחצי גמר גביע המלך, השער שהשווה בקסמו לשער המפורסם של דייגו מראדונה. מסי עבר בדרכו לשער את כל הגנת היריבה, שאותה אימן אז ברנד שוסטר, כשהשידור של חואקים מריה פויאל הפך את הרגע לאגדה של ממש, עם הקריאה החוזרת ונשנית שלו “אנקרה מסי”.