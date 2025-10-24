יום שישי, 24.10.2025 שעה 11:34
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

ביטון: ניצחון מול בית"ר יעיף אותנו למעלה בטבלה

קשר הפועל חיפה מוכן ליצחקי וחניכיו מחר ב-19:15: "מחכים לקהל שלנו, בלעדיהם אנחנו שום דבר". המועדון יקיים טקס מרגש במיוחד, סאנה גומז ישוב ל-11

|
אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)
אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)

הפועל חיפה, שנמצאת במומנטום חיובי ביותר, תארח מחר (שבת, 19:15) בסמי עופר את בית"ר ירושלים השלישית בטבלה. סאנה גומז יחזור להרכב בזמן שרועי זקרי ואורן ביטון יהיו בספסל, והקשר אופק ביטון אמר לקראת המפגש: “נקלטתי מצוין בהפועל חיפה ואנחנו רוצים המשכיות גם מול בית"ר”.

עוד אמר: “ניצחון מול בית"ר יכול להעיף אותנו קדימה בטבלה. אנחנו מחכים לאוהדים שלנו שיבואו ויעודדו מחר כי בלעדיהם אנחנו שום דבר". המאמן גל אראל הוסיף: "אנחנו מכוונים גבוה ומכירים היטב את פילוסופיית המשחק של בית"ר, שלוחצת גבוה. למדנו אותם ונבוא הכי מוכנים שניתן”.

המועדון יקיים לפני המשחק מחר מול בית”ר ירושלים טקס לזכרם של תשעה מבוגרי הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה שנפלו במלחמת "חרבות ברזל": רס"ן אריאל בן משה, רס"ן רועי צ'אפל, רס"ן רועי מלדסי, רס"ן ג'מאל עבאס, רס"ן נתי אלפסי, סגן דקל סוויסה, סמל ראם בטיטו, רס"ן עודד פרוכטר, סרן בן ציון פלח, זיכרונם לברכם.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

כמו כן, המועדון יארח במשחק את 170 חניכי הפנימייה ואת סגל הפיקוד. הפנימייה הצבאית לפיקוד שליד ביה"ס הריאלי העברי בחיפה נוסדה לפני 70 שנה ע"י, דוד בן-גוריון. לפנימיות הצבאיות למעלה מ-2,700 בוגרים ובהם 2 רמטכ"לים, ראש המוסד, 13 אלופים ומאות רבות של קצינים בדרגות הבכירות ביותר בצה"ל. הצפי הוא לעשרת אלפים אוהדים מחר משני המחנות.

