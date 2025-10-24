נקבע משחק חוזר בין בני הרצליה לעירוני הרצליה

משחק חוזר בין בני הרצליה לעירוני הרצליה, דרבי ראשון אי-פעם בין שתי הקבוצות. בדיון, שנערך ביום רביעי האחרון, התקיים הוא לפתחה של הדיינת, עו"ד וופא זועבי-פאהום. בדיון נכחו אריק לובצקי, מנהל קבוצת בני הרצליה הוותיקה, חיים כהן, מנהל קבוצת עירוני הרצליה החדשה וכך גם טל חגי וליאור תמם, אנשי בני הרצליה הוותיקה.

לאחר ששמעה הדיינת, עו"ד וופא זועבי-פאהום, את דברי כל הצדדים, ציינה, בין מילותיה, בהחלטתה, כי "עולה מהדברים יריבות שגולשת מעבר לכר הדשא". בני הרצליה, הנאשמת, יצא אשמה תחת הסעיף "אי קיום חובות הקבוצה הביתית", ונקנסה בסכום של 750 שקלים. יחד עם זאת, יצאה הקבוצה זכאית ביחס לסעיף "אי הופעה למשחק" ועל כן ייקבע משחק חוזר.

פרוטוקול הדיון:

אריק לוביצקי (בני הרצליה): "לא שלא הופענו למשחק. אלא נקבע משחק שאושר על ידי ההתאחדות אני מגיש את האישור. מה שקרה, במקביל ניסינו להחליף ביתיות, ובכל פעם נעניתי בתשובה: "נראה...". אני מגיש התכתבות עם דפנה ממנה עולה כי היא טעתה שאישרה את המשחק במועד שנקבע ולא נתנה מועד חלופי למציאת מגרש, זה היה ערב חג.

“דפנה הציעה שתהיה החלפת ביתיות אבל הקבוצה הנגדית לא הסכימה. המשחק היה אמור להתקיים בחמישי ב-09.10, מועד שאושר על ידי ההתאחדות ולגביו לא הייתה צריכה להיות הסכמה. ואז קיבלנו הודעה מההתאחדות משום שהקבוצה היריבה יש לה משחק בשבת שלאחר אותו יום חמישי.

"יש לציין כי כל משחקי אותה השבת שוחקו ביום ראשון. כך שהיה ניתן לשחק ביום חמישי, דבר שגם ההתאחדות אמרה על ידי אישור המשחק מראש. ניסינו למצוא מגרש לפני ה-09.10, אך לא היו מגרשים בגלל החגים וגם דפנה הייתה בדעה הזו. אני אישית שלחתי לדפנה את עניין קביעת המועד ב-30.09, הודענו לה שהמשחק יתקיים בחדרה בשעה 21:15 ביום 09.10. היו הרבה קבוצות שהיו להן נסיבות דומות ובכ"ז שיחקו בצפיפות ובהסכמה".

חיים כהן (עירוני הרצליה): "אני אין לי אויבים. הקבוצה היריבה נוהלה על ידי במשך שנים רבות. המשחק היה אמור להתקיים בספטמבר ב-29 לחודש. אך בשל בעיות שיצר ד"ר עשור היו צריכים לעבור בדיקות רפואיות נוספות או חוזרות. לכן המשחקים נדחו לאוקטובר בתקופת החגים. אני קיבלתי הודעה מדפנה בין ראש השנה לכיפור כי המשחק יתקיים ב-08.10.

"בתאריך 05.10 קיבלתי הודעה מדפנה כי המשחק יתקיים ב-09.10 וזאת מבלי להודיע לנו. אני אכן קיבלתי פניות מהיריבה ולא רציתי לתת ישר ואמרתי לטל שאני לא אוכל להתארגן. שבוע לפני כיפור קיבלתי בקשה מדיזינגוף להקדים את המשחק בינינו לשבת בערב 11.10 ולכך אני הסכמתי. נוצר בעקבות המצב, ששחקניי אמורים לשחק בצפיפות גבוהה בין חמישי לשבת ולכך לא הסכמתי וגם השחקנים לא הסכימו.

"דפנה והקבוצה השנייה ביקשו שנחליף ביתיות. אבל על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי לא יכולתי לקבל בקשת החלפת ביתיות. הדבר נעשה בזמן ולא חיכינו לדקה ה-90. יכול להיות שזה לא הכל אשמתם אלא גם אשמת ההתאחדות. פניתי לדפנה שטמון לא מאשרים את משחק יום החמישי וזאת על פי התקנון.

"אז דפנה הוציאה ביטול למועד המשחק של 09.10 ואמרה שקבוצת בני הרצליה היו אמורים לתאם את זה. ב-06.10, ערב סוכות, דפנה הודיעה לנו שלא נמצא מגרש על ידי הקבוצה היריבה וההמשך ייקבע על ידי המחלקה המשפטית. יש תקנון ואנחנו צריכים לפעול על פי התקנון".

ההחלטה:

"הקשבתי לנציגי שתי הקבוצות, עולה מהדברים יריבות שגולשת מעבר לכר הדשא והגיעה לפתחי בית המשפט. בית הדין התרשם כי הייתה סדרה של טעויות שלא כולן באשמת הקבוצות, אל אילוצי היומן של צפיפות החגים ובעיה מקדמית של הבדיקות הרפואיות, שאילו לא התקיימו, המשחקים היו מתנהלים כסדרם.

"מדברי הצדדים עולה גם כי היה בלבול בקביעת המועדים מול ההתאחדות. לא אחת נקבע כי ערכי הספורט הם אלה שצריכים לקבוע תוצאות משחקים ספורטיביים ולא להיבנות מהחלטות שיפוטיות שתזכה קבוצה זו אחרת בניצחון. זו גם דעתו של האגף לתחרויות כפי שעולה ממכתביו לתיק בית הדין.

“על כן, אני מרשיעה את הנאשמת באי קיום חובות הקבוצה הביתית ומזכה אותה מעבירה של אי הופעה למשחק. אני משיתה על הנאשמת עונש של קנס כספי בגובה של 750 שקלים. אני קובעת קיומו של משחק חוזר בכפוף לנהלים".