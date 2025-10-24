נס בדרך? החזרה של מוסיאלה למגרשים מתקרבת

לאחר היעדרות של יותר משלושה חודשים, ג’מאל מוסיאלה חזר אמש למגרש האימונים של באיירן מינכן. הכוכב הגרמני השלים אימון אישי שכלל מספר הקפות ריצה רצופה, ולאחר מכן ביצע תרגילי קואורדינציה עם מאמן הכושר סימון מרטינלו.

אחרי רבע שעה החליף נעליים והמשיך בריצה קלה מסביב למגרשים, כשבסך הכול השלים סשן ראשון באוויר הפתוח שנמשך כ-25 דקות, ונסגר בכמה נגיעות בכדור לצידו של סרז’ גנאברי, שהתאמן גם הוא באופן אישי לאחר שנפצע בשרירי המפשעה.

הנוכחות של מוסיאלה על הדשא מהווה צעד משמעותי נוסף בתהליך ההחלמה שלו. הקשר בן ה-22 סבל מפריקת קרסול ושבר בעצם השוקית במהלך רבע גמר אליפות העולם לקבוצות נגד פאריס סן ז’רמן ב-5 ביולי, לאחר התנגשות עזה עם השוער ג’אנלואיג’י דונארומה.

מוסיאלה ודונארומה (IMAGO)

הניתוח

השחקן עבר ניתוח, ומאז עבד בחדר הכושר כדי לחזק את המפרק. לפי המנהל הספורטיבי של באיירן, כריסטוף פרוינד: "זה עדיין ייקח קצת זמן, אבל הוא בדרך הנכונה. הוא כבר מסוגל להעמיס משקל מלא על הרגל, הכל מתקדם בכיוון חיובי".

מוסיאלה, שמכוון לחזור למגרשים עוד השנה, סיפר: "עבורי זה היה מדהים לחזור למגרש. הרגשתי ממש טוב, והכף רגל הגיבה מצוין. זה היה צעד חשוב מאוד. לפני כמה שבועות לקחתי את הצעד הראשון, אחר כך רצתי בפעם הראשונה, ועכשיו חזרתי לדשא”.

ג'מאל מוסיאלה נאנק מכאבים (רויטרס)

“אני חושב שבכל שבוע אני מתקדם עוד שלב. המטרה עכשיו היא להתרגל שוב לרוץ, לצבור מהירות. אחר כך אתחיל להתאמן עם הכדור, דריבלים, מסירות, בעיטות. זה תהליך של שלב אחרי שלב; אתה לא רוצה למהר יותר מדי. כשאחזור, אני רוצה להיות ב-100 אחוז, בכושר מלא. לכן אנחנו לוקחים את הזמן", סיכם.