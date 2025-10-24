יום שישי, 24.10.2025 שעה 15:28
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
214-277באיירן מינכן1
169-107לייפציג2
156-117שטוטגרט3
146-137בורוסיה דורטמונד4
1411-167באייר לברקוזן5
1110-127פ.צ. קלן6
1018-197איינטרכט פרנקפורט7
1012-127הופנהיים8
1014-117אוניון ברלין9
911-117פרייבורג10
810-77המבורג11
816-117ורדר ברמן12
714-127אוגסבורג13
712-87סט. פאולי14
513-87וולפסבורג15
414-87מיינץ16
413-67היידנהיים17
315-67בורוסיה מנשנגלדבאך18

נס בדרך? החזרה של מוסיאלה למגרשים מתקרבת

רק שלושה חודשים לאחר הפציעה הקשה שספג הקשר בן ה-22 באליפות העולם לקבוצות, כשסבל מפריקת קרסול ושבר בעצם השוקית, הכוכב חזר להתאמן על כר הדשא

|
ג'מאל מוסיאלה (IMAGO)
ג'מאל מוסיאלה (IMAGO)

לאחר היעדרות של יותר משלושה חודשים, ג’מאל מוסיאלה חזר אמש למגרש האימונים של באיירן מינכן. הכוכב הגרמני השלים אימון אישי שכלל מספר הקפות ריצה רצופה, ולאחר מכן ביצע תרגילי קואורדינציה עם מאמן הכושר סימון מרטינלו.

אחרי רבע שעה החליף נעליים והמשיך בריצה קלה מסביב למגרשים, כשבסך הכול השלים סשן ראשון באוויר הפתוח שנמשך כ-25 דקות, ונסגר בכמה נגיעות בכדור לצידו של סרז’ גנאברי, שהתאמן גם הוא באופן אישי לאחר שנפצע בשרירי המפשעה.

הנוכחות של מוסיאלה על הדשא מהווה צעד משמעותי נוסף בתהליך ההחלמה שלו. הקשר בן ה-22 סבל מפריקת קרסול ושבר בעצם השוקית במהלך רבע גמר אליפות העולם לקבוצות נגד פאריס סן ז’רמן ב-5 ביולי, לאחר התנגשות עזה עם השוער ג’אנלואיג’י דונארומה.

מוסיאלה ודונארומה (IMAGO)מוסיאלה ודונארומה (IMAGO)

הניתוח

השחקן עבר ניתוח, ומאז עבד בחדר הכושר כדי לחזק את המפרק. לפי המנהל הספורטיבי של באיירן, כריסטוף פרוינד: "זה עדיין ייקח קצת זמן, אבל הוא בדרך הנכונה. הוא כבר מסוגל להעמיס משקל מלא על הרגל, הכל מתקדם בכיוון חיובי".

מוסיאלה, שמכוון לחזור למגרשים עוד השנה, סיפר: "עבורי זה היה מדהים לחזור למגרש. הרגשתי ממש טוב, והכף רגל הגיבה מצוין. זה היה צעד חשוב מאוד. לפני כמה שבועות לקחתי את הצעד הראשון, אחר כך רצתי בפעם הראשונה, ועכשיו חזרתי לדשא”.

גג'מאל מוסיאלה נאנק מכאבים (רויטרס)

“אני חושב שבכל שבוע אני מתקדם עוד שלב. המטרה עכשיו היא להתרגל שוב לרוץ, לצבור מהירות. אחר כך אתחיל להתאמן עם הכדור, דריבלים, מסירות, בעיטות. זה תהליך של שלב אחרי שלב; אתה לא רוצה למהר יותר מדי. כשאחזור, אני רוצה להיות ב-100 אחוז, בכושר מלא. לכן אנחנו לוקחים את הזמן", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */