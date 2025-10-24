יום שישי, 24.10.2025 שעה 15:36
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
1511-148בורנמות'3
1511-148ליברפול4
149-168צ'לסי5
147-148טוטנהאם6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1312-118מנצ'סטר יונייטד9
1211-128ברייטון10
128-88אסטון וילה11
119-98אברטון12
1012-118ברנטפורד13
97-78ניוקאסל14
812-88פולהאם15
813-78לידס16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
418-68ווסטהאם19
216-58וולבס20

הגיע עם בנו של רונאלדו - ומתאמן עם הבוגרים

ג'יי ג'יי גבריאל הצטרף למנצ'סטר יונייטד במקביל לבנו של CR7 (שמאז עזב) ומתאמן תחת אמורים בקבוצה הבוגרת כשהוא בן 15 בלבד. סיפור הצלחה בדרך?

ג'יי ג'יי גבריאל עם כריסטיאנו ג'וניור (מנצ'סטר יונייטד)
ג'יי ג'יי גבריאל עם כריסטיאנו ג'וניור (מנצ'סטר יונייטד)

בסיום קיץ 2021, כריסטיאנו רונאלדו השלים את חזרתו למנצ'סטר יונייטד מיובנטוס, ויחד איתו נחת באקדמיה של השדים האדומים גם בנו. לצידו הופיע נער צעיר וקטנטן שאיש לא הכיר. שמו ג’יי.ג’יי גבריאל, ואמש הוא השלים את האימון הראשון שלו תחת רובן אמורים, בגיל 15 בלבד.

הוא נולד באנגליה בשנת 2010, אך מחזיק בדרכון אירי, ולא נדרש זמן רב עד שכבש את מאמני קבוצות הנוער. במתחם האימונים של קרינגטון מודעים היטב לכך שיש בידיהם יהלום אמיתי. בעונה שעברה, בגיל 14 בלבד, כבר שיחק שלושה משחקים במדי קבוצת עד גיל 18 של מנצ'סטר יונייטד, וכבש שלושה שערים.

למעשה, הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר שכבש אי פעם בקבוצת הנוער של המועדון. עוד לפני כן, בפברואר האחרון, המאמן טום קרטיס זימן אותו לבכורה בנבחרת אנגליה עד גיל 15, שם רשם כבר שישה משחקים. העונה, מי שמוכר לאוהדים, דארן פלטשר, נשאר לעבוד בצוות של קבוצת הנוער עד גיל 18, ושם גבריאל שובר שיאים: שבעה שערים בששת משחקיו הראשונים העונה. הוא אף ערך הופעת בכורה בקבוצת עד גיל 19.

בספטמבר האחרון, עוד לפני יום הולדתו ה-15, אתר GOAL דיווח כי חברת נייקי החתימה אותו על חוזה החסות הגדול ביותר שנחתם אי פעם עם נער, שובר את השיא של ניימאר מתקופתו בסנטוס. בנייקי רוצים להפוך אותו לאייקון הבא של המותג, והם עובדים איתו מאז שהיה ילד.

הסטורי של גבריאל (צילום מסך)הסטורי של גבריאל (צילום מסך)

"אני נרגש להודיע שחתמתי על חוזה ארוך טווח עם נייקי. אני מצפה לעתיד עם המותג שאני איתו מאז גיל 11", כתב בחשבון האינסטגרם שלו. מרקוס רשפורד הגיב לו: "מאחל לך בהצלחה, ותודה שבעטת איתי פנדלים לאחרונה". לפי דיווח של ה-BBC, שאושר גם על ידו בסטורי באינסטגרם, הוא לקח חלק באימון שלפני המשחק הקרוב מול ברייטון, שכלל משחק פנימי של 11 על 11.

יהיו בוודאי אוהדים של מנצ'סטר יונייטד שתוהים אם יוכל לערוך בכורה כבר העונה, אך תקנון הפרמייר ליג ברור בנושא: כפי שהיה במקרה של מקס דאומן (ארסנל) בעונה שעברה, הוא לא יוכל לשחק משום שעליו להיות בן 15 לפני פתיחת העונה, והוא חגג 15 רק ב-6 באוקטובר.

במועדון, ובעיקר ג’ייסון ווילקוקס (מנהל הקבוצה), שומרים עליו בקפדנות, והוא כבר נחשב לדמות קבועה בשורה הראשונה באולד טראפורד במשחקי הקבוצה הבוגרת. בקרוב, הוא יהיה זה שנהנה על כר הדשא בעצמו.

