יום ראשון, 26.10.2025 שעה 09:25
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

שיאנית העולם במרתון הורחקה לשלוש שנים

בגלל שימוש בחומרים אסורים, יחידת האתיקה של איגוד האתלטיקה העולמי הרחיקה את האישה היחידה שירדה משעתיים ועשר דקות. צ'פנגטיץ' הודתה במיוחס לה

|
רות צ’פנגטיץ’ (IMAGO)
רות צ’פנגטיץ’ (IMAGO)

החלטה דרמתית באתלטיקה. שיאנית העולם במרתון, רות צ’פנגטיץ’, הורחקה לשלוש שנים בגלל שימוש בחומרים אסורים. כך הודיעה יחידת האתיקה של איגוד האתלטיקה העולמי.

הקנייתית בת ה-31 רשמה את שיא העולם במרתון שיקגו לפני כשנה, עם תוצאה מדהימה של 2:09:56 שעות, שלמעשה הביאה שיפור של כמעט שתי דקות לשיא הקודם של טיג'סט אספה ממרתון ברלין 2023, תוצאה שעמדה בזמנו על 2:11:53 שעות.

התוצאה שהשיגה מיד עוררה חשד באתלטיקה העולמית ולאחר בדיקה התגלה כי היא אכן נטלה חומר משתן ואסור בשם הידרוכלורותיאזיד. בעקבות זאת, היא הושעתה זמנית בחודש יולי האחרון והייתה בסכנת הרחקה לארבע שנים, אבל לאחר שהודתה במקרה – הומתק עונשה לשלוש שנים.

צ’פנגטיץ’ היא שיאנית העולם שגם זכתה בעבר באליפות העולם במרתון בדוחא 2019, בריצה שהתנהלה באמצע הלילה בגלל תנאי חום קיצוניים, כך שרבות מהמשתתפות לא הצליחו בכלל לסיים אותה. כלומר, מדובר באחת מהמרתוניסטיות המוכרות בעולם משום שהיא הפכה לראשונה שירדה משעתיים ועשר דקות, כך שעננה כבדה מרחפת כעת מעל השיא העולמי במרתון לנשים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */