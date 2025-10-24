אבו עביד יחזור להגנת סכנין על חשבון גנטוס

כאשר היא מעודדת מניצחונה האחרון מול עירוני טבריה, בני סכנין תצא מחר (שבת, 19:30) לאחת המשוכות המאתגרות בטדי מול האחרונה בטבלה, הפועל ירושלים.

בסכנין מודעים לכך שמדובר במוקש לא קטן מול קבוצה שתגיע בלחץ גדול כדי לאסוף שלוש נקודות ראשונות, אבל לשרון מימר יש תוכניות אחרות והוא רוצה להמשיך במגמה החיובית שהקבוצה נמצאת בה. שינוי אחד מסתמן לעומת ההרכב שפתח מול טבריה, כאשר הקפטן מארון גנטוס הפצוע ייעדר ולמרכז ההגנה יחזור הקפטן השני איאד אבו עביד שיפתח לצד חסן חילו.

בחלק הקדמי ימשיכו לשחק אחמד סלמן, שמתחילת העונה מציג יכולת טובה לצד החלוץ הזר ארתור מירניאן. עדן שמיר היציב ימשיך בקישור של הקבוצה. בנושא אחר, בסכנין אמורים לקבוע את עונשו של השוער עבד יאסין שבשלב זה לא חוזר לאימונים עד אשר תתקבל החלטה בעניינו.

עבד יאסין. עונשו טרם נקבע (עמרי שטיין)

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו קוג’ו, דראמי איברהים, אחמד סלמן וארתור מירניאן.