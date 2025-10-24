יום ראשון, 26.10.2025 שעה 10:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

אבו עביד יחזור להגנת סכנין על חשבון גנטוס

הבלם יחליף את הקפטן שייעדר מחר (19:30) מול הפועל ירושלים, סלמן ומירניאן ימשיכו בהתקפה. במועדון עדיין לא קבעו את עונשו של השוער עבד יאסין

|
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

כאשר היא מעודדת מניצחונה האחרון מול עירוני טבריה, בני סכנין תצא מחר (שבת, 19:30) לאחת המשוכות המאתגרות בטדי מול האחרונה בטבלה, הפועל ירושלים.

בסכנין מודעים לכך שמדובר במוקש לא קטן מול קבוצה שתגיע בלחץ גדול כדי לאסוף שלוש נקודות ראשונות, אבל לשרון מימר יש תוכניות אחרות והוא רוצה להמשיך במגמה החיובית שהקבוצה נמצאת בה. שינוי אחד מסתמן לעומת ההרכב שפתח מול טבריה, כאשר הקפטן מארון גנטוס הפצוע ייעדר ולמרכז ההגנה יחזור הקפטן השני איאד אבו עביד שיפתח לצד חסן חילו.

בחלק הקדמי ימשיכו לשחק אחמד סלמן, שמתחילת העונה מציג יכולת טובה לצד החלוץ הזר ארתור מירניאן. עדן שמיר היציב ימשיך בקישור של הקבוצה. בנושא אחר, בסכנין אמורים לקבוע את עונשו של השוער עבד יאסין שבשלב זה לא חוזר לאימונים עד אשר תתקבל החלטה בעניינו.

עבד יאסין. עונשו טרם נקבע (עמרי שטיין)עבד יאסין. עונשו טרם נקבע (עמרי שטיין)

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו קוג’ו, דראמי איברהים, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

