אוהדי בית"ר י-ם הגיעו בהמוניהם לאימון הקבוצה

אוהדי בית”ר ירושלים הגיעו היום (שישי) לבית וגן בכדי לתמוך בשחקנים לקראת מה שמוגדר בפי האוהדים: “שבוע קריטי” שבו תפגוש בית”ר ירושלים את הפועל חיפה בליגה מחר ב-19:30 ואת הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו ביום שלישי ב-20:30.

האוהדים שהגיעו לאימון הקבוצה בהמוניהם, תלו שלט עליו נכתב “לשבור את האויב ללא רחמים”, וקראו לעבר שחקני המועדון: “לא נסלח לכם אם תפסידו להפועל תל אביב, רוצים נקמה”.

אימון הקבוצה התקיים במשך כחצי שעה לפני הגעת האוהדים, עד שאלה זרקו אבוקות ורימוני עשן לכר הדשא והאימון הופסק. האוהדים הריעו לירדן שועה ושרו: “אנחנו אוהבים אותך”. לאחר זמן מה, האימון חודש.

השלט של אוהדי בית"ר ירושלים באימון (רדאד ג'בארה)

אוהדי בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)

רימוני עשן ואבוקות באימון בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

גמר גביע הטוטו מקבל משקל יוצא דופן מבחינת האוהדים גם בגלל זהות היריבה, הפועל תל אביב, וגם בשל העובדה שבית”ר כבר הפסידה העונה להפועל ומבחינת האוהדים ניצחון בגמר הגביע יהיה נקמה מתוקה.

זה לא סוד שהעונה יש ציפיות אדירות מהקבוצה מצד האוהדים שרכשו למעלה מ-14,000 מנויים, שיא מועדון של כל הזמנים.

רימוני עשן ואבוקות באימון בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)