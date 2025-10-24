במכבי השקמה חן עושים טוב במגרש ומחוצה לו

קבוצות הדרום של מכבי השקמה חן ר"ג בשנתוני נערים ב' וילדים ב', שמודרכת ע"י בן ביטון, החלו את העונה ברגל ימין. קבוצת ילדים ב' עומדת על מאזן מושלם בארבעת המחזורים הראשונים בליגת דן 1, היום (שישי) תארח הקבוצה את מכבי אשקלון למשחק במסגרת גביע המדינה. קבוצת נערים ב' ניצבת במקום הראשון בטבלת מחוז דן, כשלזכותה מאזן מושלם בששת המחזורים הראשונים. ברביעי נציגים משתי הקבוצות הגיעו יחד עם בן ביטון למחלקת הילדים בבית החולים תל השומר, חילקו 140 מארזי מתנה למאושפזים, עודדו וחיזקו את הילדים.

בן ביטון על המחווה החשובה שערך עם שחקניו: "לפני כחודש פניתי להורים של שחקני הקבוצה, במטרה לצאת ליום בבית החולים להתנדב ולחלק מתנות לילדים חולים. מיד כל ההורים והמועדון נרתמו למהלך וגייסנו סכום ענק של כסף ויצאנו לדרך. פנינו לארגון אקים וקנינו מהם את המארזים והמתנות ובעצם - כך עזרנו גם לאקים בתרומה. יצאנו עם נציגים מהקבוצות לבית החולים. זה היה הדבר הכי מרגש שעשיתי בכדורגל. קיבלו אותנו בחיוכים ועיניים נוצצות ומלא אהבה, כיף לדעת שעשינו להם טוב על הלב".

נערים ב' בשלב הבא של משחקי הגביע

שחקני קבוצת נערים ב' אירחו אתמול (חמישי) את הפועל קריית אונו מליגת מרכז למשחק במסגרת גביע המדינה - וזכו בניצחון 0:3, משערים שהובקעו בבעיטות מהרחבה בסיומם של מהלכים קבוצתיים. בדקה ה-37 ליאם שוסטק, מלך שערי הקבוצה, כבש את שערו העשירי העונה והעלה את השקמה ליתרון 0:1. במהלך המחצית השנייה ערך בן ביטון את מה שהתברר כחילוף של המשחק: גפן אברהם, שנכנס לשדה המשחק, כבש צמד שערים בדקות ה-72 וה-74, העלה את מאזן הכיבושים שלו לשישה שערים בשישה משחקים וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 0:3 ולהעפלה לשלב הבא.

נערים ב' מכבי השקמה רמת חן (צילום: Nuli_ photograph)

בן ביטון סיכם את המשחק: "התכוננו במשך כל השבוע למשחק נגד קריית אונו - קבוצה טובה עם מאמן מעולה. ידענו שיהיה משחק לא קל, אבל בכל זאת ידענו - שהכל תלוי בנו. מהשנייה הראשונה שלטנו במשחק וייצרנו מצבים עם הרבה החמצות, עד השער שכבשנו לקראת סיום המחצית הראשונה. במחצית השנייה החילופים עזרו לנו להשגת המטרה".



על מטרותיה של קבוצתו בהמשך העונה, הוסיף ביטון: "עד עכשיו פתחנו את העונה בצורה מעולה עם מאה אחוזי הצלחה. בעונה שעברה פספסנו את האליפות בליגת דן בנקודה אחת. לעומת הרבה קבוצות אחרות בדרג המחוזי, הצלחנו לשמור על כל הסגל הקיים ולחזק אותו בעוד שחקנים משמעותיים. ברור לי שאנחנו הקבוצה הטובה בליגה ואין לי ספק בזה, אבל נצטרך לעבוד קשה ולהשתפר ממשחק למשחק כדי לחגוג בסוף העונה. סוד ההצלחה טמון באווירה בחדר ההלבשה, הביחד, המעטפת הענקית שנותנים לנו במועדון והמאמצים כדי להרים את הקבוצה למעלה".

ילדים ב' מכבי השקמה רמת חן (צילום: Nuli_ photograph)





על פתיחת העונה המוצלחת של קבוצת ילדים ב' הוסיף המאמן: "הקבוצה הזו עברה רענון משמעותי בסגל, אחרי שהייתה הטובה ביותר בליגה בעונה שעברה. עשרה שחקנים משמעותיים עברו לקבוצות מליגת מרכז, ידענו שנצטרך לחבר קבוצה מחדש - והצלחנו במשימה. הגיעו שחקנים טובים ומוכשרים, שהרימו את הקבוצה חזרה למעלה. פתחנו את העונה בצורה מצוינת עם מאזן מושלם, הקבוצה נראית טוב, המטרה שלנו היא לגרום לכל שחקן ושחקן להתקדם ביכולת שלו ולהרים אותם למעלה כקבוצה".