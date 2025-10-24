יום שישי, 24.10.2025 שעה 09:11
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

לאמין ימאל מחמם: ריאל מדריד גנבים ומתלוננים

היהלום של בארסה השתתף בתוכנית של איבאי יאנוס לקראת מפגש בקינגס ליג, ועקץ את האחרון: "הקבוצה שלך כמו ריאל". וגם: ההבטחה לחגוג גול בברנבאו

|
לאמין ימאל (צילום מסך)
לאמין ימאל (צילום מסך)

למין יאמל השתתף אתמול (חמישי) בתוכנית "Chup Chup Kings" של איבאי יאנוס, ושם סיפק רגעים מצחיקים וגם עקיצות לקראת שני משחקים חשובים שמצפים לו, המשחק של קבוצתו לה קפיטל מול פורקינוס של איבאי במסגרת הקינגס ליג, והלא פחות חשוב: הקלאסיקו בין ברצלונה לריאל מדריד ביום ראשון (17:15, שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו.

כשנשאל יאמל מה יותר מדרבן אותו, לכבוש מול ריאל מדריד או מול פורקינוס, השיב הצעיר בביטחון: "כבר הבקעתי נגד ריאל מדריד כמה פעמים", והוסיף בחיוך כי הפעם יעדיף להבקיע דווקא מול קבוצתו של איבאי.

מספר 10 של בארסה הזכיר כי כבש באותו ניצחון 0:4 בברנבאו בביקור האחרון של הקבוצה, ורמז שאולי יחזור על ההישג גם ביום ראשון. בנוסף, יאמל התבדח כי אם יזכה בפנדל, יבעט אותו בסטייל פאננקה, ואף עקץ את איבאי: “פורקינוס הם כמו ריאל מדריד של הקינגס ליג, הם גונבים ומתלוננים”.

מעבר להומור, יש גם התחייבויות: אם איבאי יפסיד במשחק של הקינגס ליג, הוא ייאלץ ללבוש את חולצת ברצלונה בזמן הצפייה בקלאסיקו. לעומת זאת, אם יאמל וקבוצתו יפסידו, הכישרון הצעיר התחייב שיחגוג שער פוטנציאלי בברנבאו עם תנועת הכתר המפורסמת שלו, אך יוסיף לה גם את האות "I" של איבאי.

