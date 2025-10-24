לאמין ימאל מחמם: ריאל מדריד גנבים ומתלוננים

למין יאמל השתתף אתמול (חמישי) בתוכנית "Chup Chup Kings" של איבאי יאנוס, ושם סיפק רגעים מצחיקים וגם עקיצות לקראת שני משחקים חשובים שמצפים לו, המשחק של קבוצתו לה קפיטל מול פורקינוס של איבאי במסגרת הקינגס ליג, והלא פחות חשוב: הקלאסיקו בין ברצלונה לריאל מדריד ביום ראשון (17:15, שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו.

כשנשאל יאמל מה יותר מדרבן אותו, לכבוש מול ריאל מדריד או מול פורקינוס, השיב הצעיר בביטחון: "כבר הבקעתי נגד ריאל מדריד כמה פעמים", והוסיף בחיוך כי הפעם יעדיף להבקיע דווקא מול קבוצתו של איבאי.

מספר 10 של בארסה הזכיר כי כבש באותו ניצחון 0:4 בברנבאו בביקור האחרון של הקבוצה, ורמז שאולי יחזור על ההישג גם ביום ראשון. בנוסף, יאמל התבדח כי אם יזכה בפנדל, יבעט אותו בסטייל פאננקה, ואף עקץ את איבאי: “פורקינוס הם כמו ריאל מדריד של הקינגס ליג, הם גונבים ומתלוננים”.

מעבר להומור, יש גם התחייבויות: אם איבאי יפסיד במשחק של הקינגס ליג, הוא ייאלץ ללבוש את חולצת ברצלונה בזמן הצפייה בקלאסיקו. לעומת זאת, אם יאמל וקבוצתו יפסידו, הכישרון הצעיר התחייב שיחגוג שער פוטנציאלי בברנבאו עם תנועת הכתר המפורסמת שלו, אך יוסיף לה גם את האות "I" של איבאי.