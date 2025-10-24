יום שישי, 24.10.2025 שעה 08:57
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%121-1251אורלנדו מג'יק
100%118-1381טורונטו ראפטורס
100%120-1331מילווקי באקס
100%111-1191ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
0%138-1181אטלנטה הוקס
0%141-1351אינדיאנה פייסרס
0%117-1161בוסטון סלטיקס
0%136-1171ברוקלין נטס
0%115-1111דטרויט פיסטונס
0%133-1201וושינגטון וויזארדס
0%125-1211מיאמי היט
0%119-1111קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%240-2562גולדן סטייט ווריורס
100%259-2662אוקלהומה ת'אנדר
100%108-1291יוטה ג'אז
100%114-1181מינסוטה טימברוולבס
100%122-1281ממפיס גריזליס
100%92-1251סן אנטוניו ספרס
100%116-1201פיניקס סאנס
0%125-921דאלאס מאבריקס
0%137-1311דנבר נאגטס
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
0%129-1081לוס אנג'לס קליפרס
0%128-1221ניו אורלינס פליקנס
0%120-1161סקרמנטו קינגס
0%118-1141פורטלנד בלייזרס

מופע לסטף, הווריירס ניצחו את דנבר אחרי מותחן

שיגעון: הנאגטס הובילו, קרי (42) קלע 16 ברצף לקבוצתו בסיום כולל שלשה מהלוגו כדי לכפות הארכה, שם נגמר 131:137 למארחת. הצגה של גורדון (50) מנגד

|
סטף קרי (רויטרס)
סטף קרי (רויטרס)

טרפת ב-NBA. כמה שהתגעגענו לליגה הטובה בעולם, היא חזרה אלינו בענק והלילה (בין חמישי לשישי) היו שני משחקים, כל אחד טוב יותר מהשני. אחרי שאוקלהומה ואינדיאנה סיפקו שחזור גמר מהסרטים, גולדן סטייט ודנבר נתנו לנו מפגש לא פחות גדול שנגמר עם 131:137 לווריירס בהארכה.

כל המשחק דנבר הוליכה והוליכה, עד שהתעורר סטף קרי. הקלעי הטוב בכל הזמנים ואחד השחקנים הגדולים בכל הזמנים סיפק שתי שלשות מדהימות בקלאץ’, הראשונה השוותה, ואז ארון גורדון, שתכף נגיע אליו, החזיר יתרון עם שלשה משלו, אבל סטף כמו סטף עם 3 נקודות מטורפות מהלוגו כפה הארכה, כשניקולה יוקיץ’ החטיא בצד השני צ’אנס לנצח.

הקצב היה פסיכי בצ’ייס סנטר. עד כמה? הנאגטס הובילו לקראת הסיום, ואז קרי קלע 13 נקודות ברציפות עבור קבוצתו כדי לכפות הארכה, וגם בהארכה הוא המשיך את הרצף לעבר 16. רק שארון גורדון כל פעם ענה לו. גורדון החל את המשחק עם 7 מ-7 לשלוש עוד בחצי הראשון (!), והמשיך ל-8 מ-8 לשלוש בחצי השני, כשסיים בסך הכל עם 50 נק’ (!) בזכות 10 מ-11 מעבר לקשת.

ארון גורדון (רויטרס)ארון גורדון (רויטרס)

ניקולה יוקיץ’ רשום על הטריפל דאבל הראשון של העונה, עם 21 נק’, 13 ריב’ ו-10 אס’, כשג’מאל מארי הוסיף 25 נק’ ו-10 אס’ משלו. סטף קרי סיים בסף הכל עם 42 נקודות, 6 ריב’, 7 אס’, 3 חטיפות וחסימה אחת, כשלא פחות משבעה שחקנים אצל סטיב קר קלעו בספרות כפולות.

ג’ימי באטלר קלע שלשה ענקית בהארכה ובסך הכל תרם 21 נק’, דריימונד גרין פלרטט עם טריבל דאבל עם 13 נק’, 8 אס’ ו-8 ריב’. גולדן סטייט כעת פתחה את העונה עם שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, דנבר שיחקה לראשונה הלילה לעונה הזו והפסידה כאמור במשחק הראשון שלה. 

סטף קרי (רויטרס)סטף קרי (רויטרס)
סטף קרי בפעולה (רויטרס)סטף קרי בפעולה (רויטרס)
ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (רויטרס)
