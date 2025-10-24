יום שישי, 24.10.2025 שעה 09:22
ספורט אחר  >> אופניים

יעקובלב סיים חמישי באליפות העולם בקיירין

רוכב אופני המסלול הישראלי לא הצליח לשחזר את ההישג שלו משנה שעברה, אז סיים עם מדליית כסף, זאת על אף שסיים ראשון בכל המקצים בהם התחרה עד לגמר

|
מיכאל יעקבלב (רדאד ג'בארה)
מיכאל יעקבלב (רדאד ג'בארה)

רוכב אופני המסלול הישראלי, מיכאל יעקובלב, העפיל לגמר אליפות העולם במסגרת תחרות הקיירין וסיים בו במקום החמישי הלילה (בין חמישי לשישי) בצ׳ילה. בכך למעשה, הוא לא הצליח לשחזר את ההישג מהשנה שעברה, אז סיים עם מדליית הכסף בקיירין.

בתחרות הזו, יעקובלב התחרה בסיבוב הראשון במקצה השישי וסיים בו במקום הראשון בזמן של 9.762 שניות, כך שהעפיל ישירות לרבע הגמר. גם בשלב הזה הוא סיים במקום הראשון מבין כל המתחרים במקצה השלישי, לאחר שחצה את קו הסיום אחרי 9.952 שניות ועלה לחצי הגמר. אלא שהוא לא עצר פה, כי יעקובלב ניצח גם את אחד ממקצי חצאי הגמר ועלה לגמר.

יעקובלב התחרה בגמר כאחד מששת הרוכבים המובילים בעולם במקצה הקיירין. אלא שדווקא שם, הוא לא הצליח לפרוץ קדימה וסיים במקום החמישי, הרחק מארבעת המובילים שהתחרו על המדליות. זו הייתה תוצאה מאכזבת בגמר, בעיקר אחרי שבשנה שעברה זכה במדליית כסף היסטורית באליפות העולם בקיירין.

תוצאות תחרות הקיירין נקבעות לפי מיקום הרוכב. בכל מקצה נכנס אופנוע שמוביל את קבוצת הרוכבים שמאיצים בזכותו, ולאחר שלוש הקפות הוא יוצא החוצה ומשאיר אותם להתחרות בשלוש הקפות אחרונות זה בזה. בכל מקצה, שני או שלושת הראשונים שחוצים את קו הסיום בתום ההקפות הללו עולים לשלב הבא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */