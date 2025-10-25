אלונסו ישיג ניצחון ביתי בקלאסיקו דווקא כמאמן?

את השנים הראשונות של ילדותו בילה צ'אבי אלונסו בעיר ברצלונה. אביו, פריקו אלונסו, חתם במדי הבלאוגרנה חצי שנה אחרי שהצאצא נולד, מיד אחרי שהשתתף במדי נבחרת ספרד במונדיאל הביתי ב-1982. הקדנציה הניבה זכייה באליפות ב-1985, ולאחר מכן נדד הקשר לסבאדל הקטנה, שנמצאת בפרברי בירת קטלוניה. לחבל הבאסקים שבה המשפחה כאשר צ'אבי אלונסו היה בן 6, והוא זוכר את התקופה הזו, גם אם לא בבהירות.

באופן כללי, אם תשאלו חובב כדורגל באסקי ממוצע במי הוא תומך בקלאסיקו, יש סיכוי גדול הרבה יותר לשמוע את שמה של ברצלונה. ריאל מדריד מזוהה עם השלטון הספרדי המרכזי, ועל כן ממש לא פופולרית בחבל. לבאסקים קל הרבה יותר להזדהות עם הקטלונים, במיוחד כי גם הם שואפים לעצמאות. יש שם יריבות לא מבוטלת, וזכורה הקטטה ההמונית בין שחקני בארסה ואתלטיק בילבאו בגמר הגביע ב-1984 בכיכובו של דייגו מראדונה, אבל הלבנים ממדריד הם אויב גדול פי כמה. לא מפתיע, אם כך, כי מבחינה היסטורית היה לכדורגלנים הבאסקים המובילים נוח הרבה יותר לעבור לקאמפ נואו.

פריקו אלונסו הוא רק דוגמה. בקבוצת החלומות של יוהאן קרויף היה שלד באסקי משמעותי בהחלט – השוער אנדוני סוביסארטה, שחקן הכלבו האהוב חוסה מריה באקרו, הקיצונים הנמרצים צ'יקי בגיריסטיין ואנדוני גויקוצ'אה, החלוץ המרכזי הגמלוני חוליו סלינאס. מיקל ארטטה, חבר הילדות הקרוב של צ'אבי אלונסו, הגיע ללמוד בלה מאסיה בגיל 15. היה טבעי, אם כך, כי גם צ'אבי אלונסו היה עובר בשלב מסוים למדי הבלאוגרנה, ואביו בוודאי לא היה מתנגד לכך. העובדה כי הוא הפך בסופו של דבר לסמל של ריאל מדריד משונה וחריגה למדי.

צ'אבי אלונסו ומיקל ארטטה. חברים מגיל צעיר עם מסלולים שונים בתכלית (IMAGO)

מעטים הם הכדורגלנים הבאסקים שחתמו בסנטיאגו ברנבאו. הבולט ביותר היה חוסה מריה סראגה, הקשר שהיה חלק אינטגרלי מהקבוצה האדירה בשנות ה-50 שזכתה ב-5 המהדורות הראשונות של גביע האלופות. אפשר לציין גם את אייטור קראנקה, שבילה 5 שנים כבלם ברוטציה, אך התפרסם יותר בהמשך כעוזרו של ז'וזה מוריניו. צ'אבי אלונסו היה, ללא ספק, הכוכב הבאסקי הגדול ביותר ששיחק בריאל מדריד, אבל זו לא הייתה השאיפה המובהקת שלו מאז צעירותו. בתסריט אחר, הוא בהחלט היה מוצא את עצמו חוזר לעיר ילדותו על תקן כדורגלן מוביל.

ב-2004, כאשר היה צ'אבי אלונסו אחד הקשרים הצעירים העולים בכדורגל האירופי במדי ריאל סוסיאדד אהובתו, גיששה ברצלונה לגבי האפשרות להחתימו. גם ריאל מדריד הייתה בתמונה, ובגיריסטיין – על תקן המנהל הספורטיבי של הבלאוגרנה – ניהל את המגעים הראשוניים עם סוכניו של הבאסקי המוכשר על מנת לנסות למנוע את מעברו לבירה. בסופו של דבר, הוחלט בקאמפ נואו להתרכז ברכישתו של דקו מפורטו, וצ'אבי אלונסו עשה את דרכו דווקא לליברפול של רפא בניטס כדי להניף תוך שנה את גביע האלופות.

דקו מוצג בברצלונה. במועדון העדדיפו אותו על פני צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ב-2008, כאשר דרכו באנפילד התקרבה לסיום, לא היו מתנגדים אדומים למכור אותו. פפ גווארדיולה, שמונה בצעד מפתיע למדי למאמן ברצלונה, ניהל שיחות עם רפא בניטס לגבי איכויותיו ושקל ברצינות להביאו לסגל החדש שבנה. ואולם, הצטיינותו של סרג'יו בוסקטס בקבוצת המילואים בהדרכתו הייתה חשובה הרבה יותר. פפ בחר לתת את המפתחות לעילוי הצעיר, ולפיכך ויתר על צ'אבי אלונסו. הבאסקי חשף זאת בעצמו לימים, אחרי שגווארדיולה סיפר לו את העלילה במינכן. כי הוא החתים את אלונסו בסופו של דבר בבאיירן ב-2014, רק שלשם הגיע הקשר על תקן סמל ריאל.

5 שנים טובות היו לו במדים הלבנים, והם הסתיימו בתרומה גדולה לזכייה ב’דסימה’ המיוחל – גביע האלופות העשירי בארונו של המועדון ב-2014. הבאסקי היה מושעה בגמר מול אתלטיקו מדריד, אך לכולם זכור כיצד חגג בפריצה למגרש בחליפה. זה היה אקורד הסיום שלו במועדון, והוא היה מאושר מאוד. עם זאת, כאשר בוחנים את התקופה הזו במאבקים מול ברצלונה, מתקבלת תמונה קודרת למדי.

פפ גווארדיולה וצ'אבי אלונסו. המאמן העדיף את בוסקטס בבארסה (IMAGO)

לשם התחלה, הוא היה שותף לתבוסה המיתולוגית 5:0 ב-29 בנובמבר 2010. "זה היה היום הגרוע ביותר שלי בכדורגל. אחרי 20 דקות רציתי שהמשחק הזה יסתיים כבר. זו הייתה מכה קשה עבור כולנו, כולל מוריניו", הוא נזכר בדיעבד. אחת המשימות הקשות ביותר עבור ריאל הייתה למצוא את הפתרון לבעיית ליאו מסי. לדבריו של אלונסו, היא נפתרה חלקית כאשר הוחלט להפקיד בידיו את השמירה על הפרעוש. "הקרבנו את העמדה שלי במרכז המגרש לשם כך. כאשר הייתי צמוד למסי, המשחקים היו שקולים יחסית", הוא טען.

עד כמה שקולים? אלונסו היה שותף לניצחון הדרמטי בהארכה בגמר הגביע הספרדי ב-2011, והיה על המגרש גם כאשר גארת’ בייל כבש את השער ההיסטורי שלו בגמר הגביע ב-2014, אבל בליגה הספרדית היה לו ניצחון בודד על הבלאוגרנה. הוא הושג בקאמפ נואו, כלומר בסנטיאגו ברנבאו לא טעם הבאסקי אף ניצחון בקלאסיקו. מאזנו האישי עומד על תיקו בודד ו-3 הפסדים, ובאחרון שבהם, 4:3 במרץ 2014, הבקיע מסי שלושער. צ'אבי אלונסו לא שמר עליו באותו ערב.

צ'אבי אלונסו. נשאר צמוד לליאו מסי לאורך כל משחק (IMAGO)

כעת הוא מתייצב לקאלסיקו הראשון בחייו כמאמן. תחילת הקדנציה של צ'אבי אלונסו על הקווים בריאל מדריד הייתה מוצלחת יחסית, והוא מגיע לקרב מול ברצלונה מהמקום הראשון, אך במשחק הגדול היחיד באמת עד כה הובסו הלבנים 5:2 בידי אתלטיקו מדריד. התוצאה הייתה יכולה להיות אפילו גבוהה יותר עבור החבורה של צ'ולו סימאונה, והערב ההוא חשף בעיות מבניות לא פשוטות בעורף של ריאל. התופעה משמעותית פחות במפגשים מול יריבות נחותות יותר, אך ברצלונה לא נוטה לסלוח על מחדלים. היא גברה על ריאל 4 פעמים בעונה שעברה, תוך שהיא כובשת 16 שערים. צ'אבי אלונסו הוחתם על מנת לתקן את המחדלים האלה, אבל האם הוא מסוגל לעשות זאת במהירות הנדרשת?

המטרה הגדולה תהיה לרשום ניצחון ליגה ביתי ראשון על בארסה בקריירה, אבל המטרה הראשונית היא להימנע מספיגת מאניטה. ואם ייכשל, יידע צ'אבי אלונסו כי רוב האוהדים בחבל הבאסקים דווקא ישמחו לראות את מפלתו בקלאסיקו.