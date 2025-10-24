יום שישי, 24.10.2025 שעה 08:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

כהן מרשים באימונים וייכלל בסגל פ"ת לאשדוד

הקשר שהצטרף השבוע אמור להשתלב, טאבי וקוסטה עורכים אימונים בצד ובספק גדול. קליי ורוזן צפויים לפתוח. פרץ: "נוסעים לשם כדי להביא שלוש נקודות"

|
עומר פרץ (שחר גרוס)
עומר פרץ (שחר גרוס)

דווקא לאחר הניצחון המוחץ מול מכבי בני ריינה, הפועל פ"ת נעצרה מעט בשבועות האחרונים ורושמת שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון. מחר (שבת, 19:15), המלאבסים יתארחו באיצטדיון הי"א אצל מ.ס אשדוד, בניסיון לשחזר את הניצחון מגביע הטוטו.

קשר הרכש, יונתן כהן, מרשים עד כה בשני האימונים שערך עם הקבוצה וצפוי להשתלב בסגל כבר מחר. מנגד, המגן השמאלי דרור ניר, שנפצע מול הפועל ירושלים, ייעדר בעקבות פציעה ושחר רוזן יפתח במקומו.

הספק הגדול קיים לגבי כשירותם של ג'וסלין טאבי ומארק קוסטה, שעדיין לא עורכים אימונים מלאים עם הקבוצה ומתאמנים בצד. השניים, בכל אופן לא אמורים לפתוח בהרכב וייתכן שכלל לא יהיו בסגל.

גג'וסלין טאבי יורד מהדשא. בספק גדול למשחק (שחר גרוס)

המאמן עומר פרץ צפוי לפתוח עם צ'אפיוקה סונגה בחלק הקדמי, כאשר גם שביט מזל וקליי אמורים להיכלל ב-11. התבלטות קיימת בעמדת המגן הימני בין עידן כהן לנועם כהן.

"משחק חשוב כמו כל משחק. אשדוד היא קבוצה מסוכנת עם יכולות טובות בקישור ובחלק הקדמי. אנחנו נוסעים לשם כדי להביא שלוש נקודות", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

"אנחנו צריכים לייצר יותר מצבים: לא ייצרנו מספיק מול הפועל ירושלים. היו לנו שני מצבים וזה לא מספיק לקבוצה כמו שלנו. לא ספגנו וזה משהו שאנחנו מדברים עליו ורוצים לשמר את זה. המשחק האחרון היה בקצב די רדום ואנחנו רוצים לחזור לאינטנסיביות שלנו", הוסיף.

שחר רוזן. יפתח במקום דרור ניר (ראובן שוורץ)שחר רוזן. יפתח במקום דרור ניר (ראובן שוורץ)

על צירופו של יונתן כהן: "ברגע שהשם הזה עלה באוויר, אף אחד מאיתנו לא התלבט. הוא שחקן יוצא מן הכלל עם איכויות גבוהות ואנחנו רואים את זה בשני האימונים שלו איתנו. הוא גם נראה בכושר די טוב יחסית לאחד שלא התאמן עם קבוצה עד עכשיו. יש לו רזומה אדיר והוא ישדרג אותנו בוודאות".

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי, קליי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.

