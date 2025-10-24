כהן מרשים באימונים וייכלל בסגל פ"ת לאשדוד

דווקא לאחר הניצחון המוחץ מול מכבי בני ריינה, הפועל פ"ת נעצרה מעט בשבועות האחרונים ורושמת שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון. מחר (שבת, 19:15), המלאבסים יתארחו באיצטדיון הי"א אצל מ.ס אשדוד, בניסיון לשחזר את הניצחון מגביע הטוטו.

קשר הרכש, יונתן כהן, מרשים עד כה בשני האימונים שערך עם הקבוצה וצפוי להשתלב בסגל כבר מחר. מנגד, המגן השמאלי דרור ניר, שנפצע מול הפועל ירושלים, ייעדר בעקבות פציעה ושחר רוזן יפתח במקומו.

הספק הגדול קיים לגבי כשירותם של ג'וסלין טאבי ומארק קוסטה, שעדיין לא עורכים אימונים מלאים עם הקבוצה ומתאמנים בצד. השניים, בכל אופן לא אמורים לפתוח בהרכב וייתכן שכלל לא יהיו בסגל.

ג'וסלין טאבי יורד מהדשא. בספק גדול למשחק (שחר גרוס)

המאמן עומר פרץ צפוי לפתוח עם צ'אפיוקה סונגה בחלק הקדמי, כאשר גם שביט מזל וקליי אמורים להיכלל ב-11. התבלטות קיימת בעמדת המגן הימני בין עידן כהן לנועם כהן.

"משחק חשוב כמו כל משחק. אשדוד היא קבוצה מסוכנת עם יכולות טובות בקישור ובחלק הקדמי. אנחנו נוסעים לשם כדי להביא שלוש נקודות", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

"אנחנו צריכים לייצר יותר מצבים: לא ייצרנו מספיק מול הפועל ירושלים. היו לנו שני מצבים וזה לא מספיק לקבוצה כמו שלנו. לא ספגנו וזה משהו שאנחנו מדברים עליו ורוצים לשמר את זה. המשחק האחרון היה בקצב די רדום ואנחנו רוצים לחזור לאינטנסיביות שלנו", הוסיף.

שחר רוזן. יפתח במקום דרור ניר (ראובן שוורץ)

על צירופו של יונתן כהן: "ברגע שהשם הזה עלה באוויר, אף אחד מאיתנו לא התלבט. הוא שחקן יוצא מן הכלל עם איכויות גבוהות ואנחנו רואים את זה בשני האימונים שלו איתנו. הוא גם נראה בכושר די טוב יחסית לאחד שלא התאמן עם קבוצה עד עכשיו. יש לו רזומה אדיר והוא ישדרג אותנו בוודאות".

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי, קליי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.