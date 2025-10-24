יום שישי, 24.10.2025 שעה 08:59
100%121-1251אורלנדו מג'יק
100%118-1381טורונטו ראפטורס
100%120-1331מילווקי באקס
100%111-1191ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
0%138-1181אטלנטה הוקס
0%141-1351אינדיאנה פייסרס
0%117-1161בוסטון סלטיקס
0%136-1171ברוקלין נטס
0%115-1111דטרויט פיסטונס
0%133-1201וושינגטון וויזארדס
0%125-1211מיאמי היט
0%119-1111קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%240-2562גולדן סטייט ווריורס
100%259-2662אוקלהומה ת'אנדר
100%108-1291יוטה ג'אז
100%114-1181מינסוטה טימברוולבס
100%122-1281ממפיס גריזליס
100%92-1251סן אנטוניו ספרס
100%116-1201פיניקס סאנס
0%125-921דאלאס מאבריקס
0%137-1311דנבר נאגטס
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
0%129-1081לוס אנג'לס קליפרס
0%128-1221ניו אורלינס פליקנס
0%120-1161סקרמנטו קינגס
0%118-1141פורטלנד בלייזרס

"הטוב בעולם כיום": המספרים מהשיא של שיי

שיא קריירה ל-MVP עם 55 נק', בארה"ב מתלהבים: "בלתי ניתן לעצירה". הקנדי השתווה לווסטברוק, אוקלהומה הפכה לראשונה לשחק 2 הארכות ב-2 משחקי הפתיחה

|
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

כמה שהתגעגענו ל-NBA, וכמה שהיא חזרה בבום. האלופה פתחה את העונה עם ניצחון לאחר שתי הארכות על יוסטון, ואז היא עשתה זאת שוב הלילה (בין חמישי) לשישי עם שחזור הגמר, בסופו גם כאן אוקלהומה ניצחה, גם כאן אחרי שתי הארכות (!), עם 135:141 על אינדיאנה, כולל שיא קריירה לשיי גילג’ס אלכסנדר.

תאמינו או לא, אבל זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שקבוצה פותחת עונה ובשני המשחקים הראשונים שלה היא נגררת לשתי הארכות. בשני המקרים זה הספיק לניצחון. SGA, ה-MVP של העונה שעברה וכמובן גם ה-MVP של הגמר, סיפק שיא קריירה מדהים של 55 נקודות. הוא הלך לא פחות מ-26 פעמים לקו העונשין, ודייק ב-23 מהזריקות הללו.

אגב, ב-4 ההארכות בסך הכל שיי קלע 27 נקודות, כלומר ב-20 דקות בלבד ובמאני טיים של המאני טיים. לצורך ההשוואה, בשנה שעברה לאורך כל העונה הוא קלע 3 נקודות בהארכות. בנוסף, הקנדי השתווה לראסל ווסטברוק עם משחקים מעל 50 נקודות במדי הת’אנדר, עם 5 כאלו, בשוויון להכי הרבה בתולדות המועדון.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

נכון לכרגע שיי עומד על ממוצע של 45 נקודות למשחק, ואמנם זה אחרי שני משחקים בלבד, אך גם בארצות הברית מתלהבים ממנו: “קשה למצוא היום סיבה ללמה שיי גילג’ס אלכסנדר לא השחקן הטוב בעולם. כמעט בלתי אפשרי לעצור אותו, הוא מוצא דרך בכל פעם להגיע לנקודות שלו”, רשמו ב-’יאהו’. הרכז שיחק 92 דקות כבר בשני המשחקים הראשונים, ונצפה אומר לקראת הסיום חצי בהומור: “אני גמור”.

