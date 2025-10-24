"מצפים ליום בבית הדין": עו"ד של בילאפס דיבר

חדשות מרעישות הגיעו מארצות הברית אתמול (חמישי). שאמס צ'ראניה, העיתונאי הבכיר מ-ESPN שמסקר את ליגת ה-NBA, דיווח כי מאמן פורטלנד טרייל בלייזרס שמדריך גם את דני אבדיה כמובן, צ'ונסי בילאפס, נעצר על ידי ה-FBI בגין הימורים בלתי חוקיים לכאורה.

לפי דיווחים נוספים מכיוון ארצות הברית, בילאפס למעשה מואשם לכאורה בפעילות בלתי חוקית הקשורה למאפיה, שכללה גם הימורים במשחקי פוקר. הוא לא נעצר לבד במסגרת החקירה המדוברת של ה-FBI.

כמה שעות לאחר הדיווחים, עורך הדין של בילאפס שחרר הודעה: “כל מי שמכיר את צ’ונסי בילאפס יודע שהוא איש של יושרה, ואנשי יושרה לא מרמים אנשים אחרים. להאמין שהוא עשה את מה שב-FBI מאשימים אותו זה להאמין שהוא היה מסכן את הקריירה היוקרתית שלו ואת המורשת היוקרתית שלו, את החופש שלו, הוא לא היה עושה את זה עבור כלום, בטח לא משחק קלפים”.

עוד אמר: “יתרה מכך, צ’ונסי בילאפס לעולם לא הימר על משחקי כדורסל ולעולם לא יהמר גם, וגם לא ינדב מידע מהקבוצה שלו ויסכן את האמון של הקבוצה והליגה, כי זה יפגע במשחק שהוא נתן את כל חייו למענו. צ’ונסי בילאפס לעולם לא ויתר, והוא לא מתכוון לעשות זאת כעת. הוא יילחם נגד ההאשמות הללו עם אותה לחימה מהקריירה בת 28 השנים שלו. אנחנו מצפים ליום שלנו בבית הדין”.