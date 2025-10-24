יום שישי, 24.10.2025 שעה 08:20
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%121-1251אורלנדו מג'יק
100%118-1381טורונטו ראפטורס
100%120-1331מילווקי באקס
100%111-1191ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
0%138-1181אטלנטה הוקס
0%141-1351אינדיאנה פייסרס
0%117-1161בוסטון סלטיקס
0%136-1171ברוקלין נטס
0%115-1111דטרויט פיסטונס
0%133-1201וושינגטון וויזארדס
0%125-1211מיאמי היט
0%119-1111קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
100%259-2662אוקלהומה ת'אנדר
100%108-1291יוטה ג'אז
100%114-1181מינסוטה טימברוולבס
100%122-1281ממפיס גריזליס
100%92-1251סן אנטוניו ספרס
100%116-1201פיניקס סאנס
0%125-921דאלאס מאבריקס
00-00דנבר נאגטס
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
0%129-1081לוס אנג'לס קליפרס
0%128-1221ניו אורלינס פליקנס
0%120-1161סקרמנטו קינגס
0%118-1141פורטלנד בלייזרס

"מצפים ליום בבית הדין": עו"ד של בילאפס דיבר

כריס הייווד פרסם מכתב כתגובה למעצר של מאמנו של אבדיה: "בחיים הוא לא היה מסכן את הקריירה והמעמד שלו עבור כלום, בטח לא משחק קלפים. לא נוותר"

|
צ'ונסי בילאפס (רויטרס)
צ'ונסי בילאפס (רויטרס)

חדשות מרעישות הגיעו מארצות הברית אתמול (חמישי). שאמס צ'ראניה, העיתונאי הבכיר מ-ESPN שמסקר את ליגת ה-NBA, דיווח כי מאמן פורטלנד טרייל בלייזרס שמדריך גם את דני אבדיה כמובן, צ'ונסי בילאפס, נעצר על ידי ה-FBI בגין הימורים בלתי חוקיים לכאורה.

לפי דיווחים נוספים מכיוון ארצות הברית, בילאפס למעשה מואשם לכאורה בפעילות בלתי חוקית הקשורה למאפיה, שכללה גם הימורים במשחקי פוקר. הוא לא נעצר לבד במסגרת החקירה המדוברת של ה-FBI.

כמה שעות לאחר הדיווחים, עורך הדין של בילאפס שחרר הודעה: “כל מי שמכיר את צ’ונסי בילאפס יודע שהוא איש של יושרה, ואנשי יושרה לא מרמים אנשים אחרים. להאמין שהוא עשה את מה שב-FBI מאשימים אותו זה להאמין שהוא היה מסכן את הקריירה היוקרתית שלו ואת המורשת היוקרתית שלו, את החופש שלו, הוא לא היה עושה את זה עבור כלום, בטח לא משחק קלפים”.

עוד אמר: “יתרה מכך, צ’ונסי בילאפס לעולם לא הימר על משחקי כדורסל ולעולם לא יהמר גם, וגם לא ינדב מידע מהקבוצה שלו ויסכן את האמון של הקבוצה והליגה, כי זה יפגע במשחק שהוא נתן את כל חייו למענו. צ’ונסי בילאפס לעולם לא ויתר, והוא לא מתכוון לעשות זאת כעת. הוא יילחם נגד ההאשמות הללו עם אותה לחימה מהקריירה בת 28 השנים שלו. אנחנו מצפים ליום שלנו בבית הדין”.

