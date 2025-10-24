יום שישי, 24.10.2025 שעה 08:18
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
80%432-4555פנאתינייקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%485-5166ז'לגיריס4
60%428-4385אולימפיאקוס5
60%445-4615פאריס6
60%426-4265פרטיזן בלגרד7
60%417-4145וירטוס בולוניה8
50%495-5096מונאקו9
50%543-5416ברצלונה10
50%491-5016ריאל מדריד11
50%569-5656ולנסיה12
50%497-4926דובאי13
40%431-4165אנדולו אפס14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
33%489-4916אולימפיה מילאנו17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

בהפועל תל אביב מאושרים: התחושות מטורפות

שמחה גדולה באדום מ-1:5 ביורוליג אחרי 77:85 על מונאקו, לצד דריכות: "חייבים להמשיך הלאה, גם פאריס פתחה מדהים ונפלה". מחמאות למוטלי ומיציץ'

|
ספסל הפועל תל אביב מאושר (IMAGO)
ספסל הפועל תל אביב מאושר (IMAGO)

אל תעירו את הפועל תל אביב. אם להוציא את ההפסד בדרבי ביורוליג, האדומים פתחו את העונה בצורה הכי חלומית שיש, וסימן הקריאה הגיע אתמול (חמישי) נגד סגנית אלופת אירופה. חניכיו של דימיטריס איטודיס אירחו את מונאקו בסופיה, וניצחו עם 77:85 נהדר, באתגר ללא ספק הכי גדול שהיה לקבוצה עד כה העונה.

מצד אחד במועדון נמצאים בהיי גדול מאוד ולא רוצים לעצור, אך כמעט כולם בלי יוצא מן הכלל מקפידים בכל פעם להוריד לקרקע ולהמשיך ולרצות להשתפר: “תחושות מטורפות, לא חושב שמישהו כאן דמיין מאזן של 1:5 עם הלו”ז שהיה לנו ובלי ביתיות, אבל אנחנו נשארים חדורים. זוכרים שגם פאריס פתחה מדהים אשתקד ובסוף נפלה. אנחנו לפני שבוע כפול קשה ונס ציונה, הפנים קדימה”.

במועדון החמיאו ללא מעט שחקנים כמו קולין מלקולם ואנטוניו בלייקני, אך מעל כולם המחמאות הלכו לשני אנשים במיוחד ואלו הם ג’ונתן מוטלי ו-וסיליה מיציץ’. פה אחד כולם בהפועל ת”א שמחים ומבשרים שהגבוה חזר להיות אותה מפלצת שהיה אשתקד, ושיש להם את אחד הקווים הקדמיים הטובים במפעל, אם לא הטוב ביותר.

גג'ונתן מוטלי מודה לקהל (IMAGO)

לגבי הסרבי, במועדון מעידים המון על המקצוענות שלו ושהוא אפילו לקח קשה את היכולת שהציג נגד מכבי ת”א, כשהוא הבין שעליו להיות טוב יותר. מיציץ’ הבריק נגד מונאקו ועם לא מעט כבוד למוטלי, היה הטוב ביותר שלבש אדום על הפרקט בבולגריה, והוא סיים עם 22 נקודות לצד חמישה אסיסטים, כולל כמה מהלי קלאץ’, זאת אחרי שלא שיחק בכלל ברבע האחרון נגד פאריס.

הפועל תל אביב כעת תישאר בסופיה יום נוסף, כאשר ביום שבת המועדון ימריא לישראל לקראת המפגש בליגה נגד נס ציונה (ראשון, 20:00). האדומים ינחתו בארץ בצהריים ויתאמנו מיד עם ההגעה לכאן, כאשר גם הפעם לא כל השחקנים מגיעים לכאן. בקבוצה לא רוצים לשתף מי באים לארץ ומי לא, במטרה לא לעזור ליריבות מישראל להבין מי יהיה בסגל ולהתכונן.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)

קולין מלקולם שיתף לאחר הניצחון: “ניצחון ענק שלנו מול יריבה קשה. יש מכאן דברים שאפשר לבנות עליהם, ויש גם דברים לנקות אותם. אנחנו מתרגשים לחזור לישראל, לשחק שם, ואז יש לנו שבוע כפול עם משחק בסופיה ומשחק ביוון. מונאקו קצת שינתה מומנטום ברגעים מסוימים, יש דברים שאנחנו יכולים לנקות בצד ההגנתי”.

אלייז’ה ברייאנט אמר: “חמישה ניצחונות זה נהדר ואנחנו מתרגשים, אך יש עוד המון עבודה. ניקח את הפתיחה הזו כמובן, אבל כמו שאמרתי יש עוד על מה לעבוד. שיחקנו טוב, ברבע השלישי קצת נתנו להם לחזור, אך הראנו שאנחנו יודעים להתמודד עם המצב ולצאת עם ניצחון. פרטיזן? זו קבוצה מצוינת, בטוח שנבוא עם תוכנית משחק ואנחנו צריכים להתרכז בעצמנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */