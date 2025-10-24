מצב החלוצים מדאיג והמשבר עם יון ניקולאסקו

מכבי תל אביב הובסה אמש (חמישי) 3:0 מול מיטיולן במחזור השלישי של הליגה האירופית ואחרי שלושה משחקים היא עם נקודה אחת בלבד באירופה. הצהובים שוב נפלו במשחק בו היו נראים טוב, כאשר ההגנה הצהובה כשלה שלוש פעמים ונתנה לדנים שערים קלים מדי, בעוד בצד השני נרשמו החמצות גדולות והחוסר בחלוץ, ניכר מאוד.

מצב החלוצים במכבי ת"א ללא ספק מדאיג, כאשר אלעד מדמון לא לוקח את ההזדמנויות שהוא מקבל, בעוד מול יון ניקולאסקו ישנו משבר שצריך לפתור, מה גם שהוא וז'רקו לאזטיץ' לא משדרים על אותו הגל. גם דור פרץ יצא מפוקוס והכדורים לא נכנסים לו במשחקים האחרונים, ומכבי לא מקבלת תרומה מקרווין אנדרדה וחליו וארלה כאשר הם מקבלים את הצ'אנס.

כשכל אלה מתרחשים למעלה ומדאיגים, האכזבה באה מהחלק האחורי, כשכמו מול דינמו זאגרב, גם הפעם מכבי ת"א נפלה ליכולת לא טובה של הבלמים שלה בדרך להפסד נוסף. אז מה יהיה הלאה, האם איתמר נוי ואיסוף סיסוקו צריכים להיות השניים שמשחקים בהיעדרו של כריסטיאן בליץ', איך אפשר לייצר מספרים גם בלי חלוץ דומיננטי, והתייחסות לאירועי הדרבי התל אביבי שלא שוחק. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש, האזנה נעימה.