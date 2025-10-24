כרגע: הפועל ת"א הקבוצה הכי לוהטת באירופה

נכון לעכשיו: הפועל תל אביב הקבוצה הכי חמה ולוהטת באירופה. האדומים חגגו אתמול (חמישי) ניצחון חמישי בסך הכל ביורוליג, לצד הפסד אחד בדרבי, והם עם מאזן נפלא ששווה מקום ראשון, גם אם לפחות רק באופן זמני. חניכיו של דימיטריס איטודיס ניצחו באתגר הכי גדול שלהם עד כה, עם 77:85 על מונאקו.

ריף גרוס, חי תנעמי ואורי מור עם פרק חדש בפודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל ב-ONE: היכולת המדהימה של הקבוצה, הרמה שמציג וסיליה מיציץ’ והמחשבה עוד לאן זה יכול להגיע, השליטה של איטודיס בסגל, הפריחה של קולין מלקולם וג’ונתן מוטלי שחזר להיות מפלצת.

וגם: בכל זאת קצת ביקורות, קצת מהניצחון על ראשון לציון, הבעיה שנוצרה עם רישום הזרים בליגה, המבט לעבר פרטיזן וההצהרה הגדולה שיכולה להגיע עם ניצחון על אולימפיאקוס. האזנה נעימה.