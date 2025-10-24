יום שישי, 24.10.2025 שעה 01:15
כדורגל ישראלי

בדנמרק הודו: "המשחק היה שקול יותר מהתוצאה"

התקשורת בדנמרק סיכמה את ה-0:3 של מיטיולן על מכבי ת"א: "איך מכבי ת"א החמיצה ככה? אבו פרחי היה חייב להבקיע, הם לא יודעים לנצל הזדמנויות"

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (Pedja Milosavljevic)

מכבי תל אביב הפסידה הערב (חמישי) 3:0 למיטיולן הדנית, במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגה האירופית, ולמרות יכולת טובה לפרקים, פעם נוספת לא הצליחה לצאת עם שלוש נקודות במפעל האירופי.

לאחר הניצחון של הדנים, בתקשורת המקומית סיכמו והתייחסו גם לצהובים של לאזטיץ’: “המשחק היה שקול יותר מהתוצאה. איך מכבי ת”א החמיצה ככה? אבו פרחי היה חייב להבקיע. מכבי הגיעה להזדמנויות אדירות וזה מטורף שהיא לא הצליחה לנצל אותן. ההבדל היחיד בין הקבוצות זה שמיטיולן יודעת לנצל הזדמנויות, מכבי לא”.

הצהובים של לאזטיץ’ אספו עד כה נקודה אחת בלבד בליגה האירופית, במחזור הפתיחה מול פאוק. במחזור הבא יתארחו במשחק הטעון במיוחד אצל אסטון וילה הקשה, ויקוו לחולל סנסציה ולחזור לישראל עם נקודות.

