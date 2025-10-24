יום שישי, 24.10.2025 שעה 01:05
הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

לאזטיץ': קשה לקבל את ההפסד, הגיע לנו יותר

מאמן מכבי ת"א לאחר ההפסד 3:0 למיטיולן: "צריכים להאמין יותר, נתנו להם לכבוש בקלות". דוידה: "התוצאה לא משקפת, מאוכזב". אנדרדה נפצע ובספק לק"ש

|
ז'רקו לאזטיץ' (Pedja Milosavljevic)
ז'רקו לאזטיץ' (Pedja Milosavljevic)

המסע האירופי של מכבי תל אביב נחל הפסד נוסף, 3:0 מול מיטיולן, הפסד שהותיר את הצהובים עם נקודה בלבד אחרי שלושה משחקים במפעל, זכר לתיקו מול פאוק סלוניקי. מאמן הקבוצה, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר בסיום. בנוסף,  קרווין אנדרדה סובב את הקרסול וכעת נמצא בספק למשחק הליגה מול עירוני קריית שמונה.

“קשה לקבל את התוצאה. ההופעה הייתה טובה מאוד חוץ מהתוצאה. לפני הגול השלישי הייתה לנו הזדמנות מדהימה. אנחנו חייבים לכבוש. אנחנו יצרנו המון נגד קבוצה קשה כזו, והגיע לנו יותר”.

עוד מהאיש על הקווים של אלופת ישראל: “אנחנו צריכים לכבוש שערים מהמצבים שאנחנו יוצרים. נתנו להם לכבוש בקלות את השער הראשון והשלישי. אנחנו חסרים מספר שחקנים, אבל זה לא תירוץ. אנחנו חייבים להאמין יותר וככה ננצח”.

על המשחק הקרוב נגד עירוני קריית שמונה בליגת העל: “אחרי משחק כזה, ההתאוששות הכי טובה תהיה משחק נוסף. מצפה לנו משחק קשוח מאוד, אבל אנחנו נהיה שם”.

אלעד מדמון מול מיטיולן (Pedja Milosavljevic)אלעד מדמון מול מיטיולן (Pedja Milosavljevic)

גם אושר דוידה דיבר: “התוצאה לא משקפת. אני חושב שברמות האלה ברגע שאתה לא כובש ויש לך את ההזדמנויות, אז אתה סופג. אני מאוכזב מאוד מהמשחק, יש לנו ניסיון באירופה ואנחנו צריכים להתעלות. יש לנו עוד חמישה משחקים ואנחנו חייבים לעשות את המקסימום”.

“בסופו של דבר גם היום היה חסר לנו לנצל את המצבים יותר טוב וגם לעשות הגנה יותר טוב. אנחנו עושים את זה טוב סך הכל, אבל אנחנו חייבים לעבוד על זה יותר ולשנות את זה במשחקים הבאים”, הוסיף הקיצוני.

המשחק היה שונה, אבל התמודדנו איתם יפה. לא הפסדנו בגלל הפיזיות. במחצית הראשונה היינו הרבה יותר טובים, קשה לקבל את המשחקים האלה כי אנחנו משחקים טוב וזה חייב להשתנות”.

על הקהל אמר: “הייתה אווירה מדהימה ואני מודה לכל מי שבא, אני מאוכזב שלא הבאנו ניצחון, אבל אני מודה לכולם ומקווה שנביא ניצחון במשחקים הבאים. אין תירוצים, יש לנו יומיים להתכונן למשחק הבא ונבוא לנצח”.

