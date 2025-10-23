יום שישי, 24.10.2025 שעה 00:00
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
4159-1852הפועל ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3169-1602הפועל העמק
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ
195-941בני הרצליה

איטודיס: גאה שהאמנו גם בדקות הפחות טובות

מאמן הפועל תל אביב דיבר לאחר הניצחון על מונאקו ביורוליג ואמר: ״ידענו לצאת מהמומנטום השלילי ולחזור למשחק״. מיציץ׳: ״התעלנו בדקות המכריעות״

|
דימיטריס איטודיס (קרדיט: הפועל
דימיטריס איטודיס (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

הפועל תל אביב סיפקה הערב (חמישי) עוד משחק ענק במחזור השישי של היורוליג, כאשר גברו 77:85 על מונאקו. הקבוצה של איטודיס מחזיקה במאזן של 1:5 באירופה, והיא במעלה הטבלה.

בסיום, מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס אמר: ״אני שמח מהניצחון הזה. לא איבדנו את האמונה שלנו אפילו כשהיינו במומנטום שלילי. הצלחנו למצוא את הדרך לצאת מזה, לקלוע ולחזור למשחק״.

על היכולת של ג׳ונתן מוטלי אמר המאמן: ״הוא היה פקטור משמעותי בניצחון הזה, יש לו הרבה קרדיט עליו. גם לבלייקני ומלקולם מגיעות מחמאות. היכולת לשמור על מייק ג'יימס, אחד הסקוררים הטובים ביורוליג, היא משמעותית מאוד במשחק כזה״. 

דימיטריס איטודיס (IMAGO)דימיטריס איטודיס (IMAGO)

גם כוכב הקבוצה, ואסיליה מיציץ׳ אמר בסיום: ״אנחנו מאוד מרוצים ושמחים, אבל צריך לזכור שעברו רק שישה משחקים, יש עוד דרך ארוכה. אני אפילו לא בטוח כמה משחקים עוד נותרו. שיחקנו חכם בדקות האחרונות, בעיקר מבחינת ההגנה. ידענו לנטרל את השחקנים החמים שלהם. כל מי שעלה במשחק הזה תרם והכי חשוב שהתעלנו בדקות המכריעות וניצחנו את המשחק״.

