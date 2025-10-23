יום שישי, 24.10.2025 שעה 00:01
כדורסל ישראלי

"מיציץ' הבריק, מוטלי במשחק הטוב ביותר העונה"

אחרי הניצחון המרשים על מונאקו שהיה החמישי ביורוליג, הפועל ת"א זכתה לשבחים באירופה: "מלכת היורוליג, שלטה בפיינליסטית". הסרבי במוקד במדינתו

|
מיציץ', אוטרו ואיש וויינרייט (ראובן שוורץ)
מיציץ', אוטרו ואיש וויינרייט (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב ממשיכה לדהור, ללהוט ובעיקר בעיקר להרשים. האדומים של דימיטריס איטודיס פגשו הערב (חמישי) את מונאקו במסגרת המחזור השישי ביורוליג והשיגו 77:85 גדול שהציב אותם בפסגת המפעל הבכיר עם מאזן נהדר של 1:5 מפתיחת העונה.

גם באירופה התלהבו מהקבוצה הישראלית באדום: “מיציץ’ ומוטלי זהרו”, נרשם באתר הבכיר ‘יורוהפס’ ושם הוסיפו: “מחזיק היורוקאפ נכנסה ל-2025/26 בסטייל, הסרבי רשם עוד הופעה מרשימה כולל שלשה מכרעת”. על הסנטר האמריקאי כתבו: “זרח, שיחק את הכדורסל הטוב ביותר שלו העונה”.

בסרביה המשיכו במחמאות למיציץ’, באתר ‘Sportske’ שיבחו: “ואסיליה שיחק בצורה מבריקה”, על השלשה הקריטית שלו בשלבי המאני טיים של ההתמודדות מול הצרפתים אמרו שהיא הייתה “הדובדבן שבקצפת”.

בצרפת ניתחו כמובן את ההפסד של מונאקו לחבורה של איטודיס, כשב’לאקיפ’ המפורסם נרשם: “הפועל ת”א היא מלכת היורוליג יחד עם פנאתינייקוס, החזיקה מעמד ושלטה בפיינליסטית מהעונה שעברה”

