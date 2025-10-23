הניסיון ניצח: וילרבאן ניצחה 79:85 את דובאי

אחרי הניצחון המשמעותי של מכבי תל אביב על ריאל מדריד אמש ביורוליג, המחזור השישי במפעל היבשתי הגדול ביותר המשיך הערב (חמישי) עם ניצחון 79:85 גדול של וילרבאן על דובאי.

וילרבאן (2:4) – דובאי (3:3) 79:85

הקבוצה הצרפתית בבעלות טוני פארקר אמנם עלתה בשבוע האחרון לכותרות עם הדיווחים על כך שייתכן כי תעזוב את היורוליג לטובת ליגת האלופות של פיב”א, נוסף לאי יכולתה לעמוד במספר תנאים כלכליים הקשורים לליגה עצמה, הצליחה לשים את כל הבעיות בצד עם ניצחון ענק על קבוצת הכוכבים מהאמירויות, בזכות תצוגת ענק של ננדו דה קולו, שבגיל 38 הוכיח שלניסיון יש תפקיד משמעותי עם 24 נקודות. דוויין בייקון שמר על משחק צמוד עם 22 נקודות מהצד השני, אך זה לא הספיק לקבוצתו.