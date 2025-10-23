יום חמישי, 23.10.2025 שעה 23:29
83%529-5546הפועל ת"א1
80%432-4555פנאתינייקוס2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%424-4345הכוכב האדום4
60%455-4685ברצלונה5
60%445-4615פאריס6
60%426-4265פרטיזן בלגרד7
60%417-4145וירטוס בולוניה8
60%412-4285ז'לגיריס9
50%495-5096מונאקו10
50%491-5016ריאל מדריד11
50%497-4926דובאי12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

הניסיון ניצח: וילרבאן ניצחה 79:85 את דובאי

הקבוצה הצרפתית הצליחה לברוח מהתחתית כשגברה על קבוצת הכוכבים מהאמירויות, בזכות משחק ענק של דה קולו בן ה-38 שסיים עם 24 נק'. בייקון בלט מנגד

|
ננדו דה קולו (IMAGO)
ננדו דה קולו (IMAGO)

אחרי הניצחון המשמעותי של מכבי תל אביב על ריאל מדריד אמש ביורוליג, המחזור השישי במפעל היבשתי הגדול ביותר המשיך הערב (חמישי) עם ניצחון 79:85 גדול של וילרבאן על דובאי.

וילרבאן (2:4) – דובאי (3:3) 79:85

הקבוצה הצרפתית בבעלות טוני פארקר אמנם עלתה בשבוע האחרון לכותרות עם הדיווחים על כך שייתכן כי תעזוב את היורוליג לטובת ליגת האלופות של פיב”א, נוסף לאי יכולתה לעמוד במספר תנאים כלכליים הקשורים לליגה עצמה, הצליחה לשים את כל הבעיות בצד עם ניצחון ענק על קבוצת הכוכבים מהאמירויות, בזכות תצוגת ענק של ננדו דה קולו, שבגיל 38 הוכיח שלניסיון יש תפקיד משמעותי עם 24 נקודות. דוויין בייקון שמר על משחק צמוד עם 22 נקודות מהצד השני, אך זה לא הספיק לקבוצתו.

