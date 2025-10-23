מכבי אשדוד הפסידה 60:58 להפועל ראשון לציון

המחזור הרביעי בליגת אתנה לנשים בכדורסל שוחק היום (חמישי), כשבמוקד, מכבי בנות אשדוד, האלופה, אירחה את סגניתה הפועל ראשון לציון באולם הקריה באשדוד, בסיומו האורחת מעיר היין ניצחה 58:60.

מכבי בנות אשדוד – הפועל ראשון לציון 60:58

האלופה מאשדוד וסגניתה מראשון לציון נפגשו למשחק הפכפך, מותח ומורט עצבים לאוהדי הקבוצות. ראשון פתחה טוב ברבע ראשון בו עלתה ל-19:27. אשדוד עלתה עם הנחיות ברורות של שירה העליון להידוק ההגנה ורבע שני מצוין מבחינה הגנתית הביא ל-9:18 ובסך הכל במחצית 36:37 לאלופה.

המחצית השנייה המשיכה עם הגנה מצוינת של אשדוד כאשר את הנקודה הראשונה שלה ראשון לציון קיבלה רק אחרי 6 דקות כשתוצאת הרבע עמדה על 1:11 לאשדוד. ההגנה האימתנית של אשדוד הוכיחה את עצמה גם ברבע השלישי 5:15 למקומיות. ברבע הרביעי משחק התקפה נוראי של אשדוד הביא לריצה של 1:10 לראשון לציון, כששירה לקחה פסק זמן 4:40 לסיום כדי לשנות מומנטום.

קסניה מלשקה חודרת לסל (רועי כפיר, מנהלת הליגות)

18 ניסיונות נפל של ראשון מהשלוש הסתיימו עם שלשה של ציפל וסך הכל 0:13. 58:58, כשנותרו 52 שניות לסיום, ציפל חטפה כדור לאשדוד ואיבדה 15 שניות אחר כך. 6 שניות לסיום, כדור של ראשון ופסק זמן של מאמן ראשל״צ זיו ארז ביקש מהשחקניות שלו להכניס את הכדור ללא תקלות וסל של דסי ריי יאנג. פסק זמן של שירה העליון 3.6 לסיום לראשון לציון אין עבירות, אך ההגנה הצליחה למנוע סל, 58:60 לראשון לציון.

דסי ריי יאנג המצטיינת אמרה בסוף המשחק: ״אני רוצה לזכות באליפות. היה לנו חשוב לבוא ולתת את הכל”.

זיו ארז המאמן המנצח הסביר בסוף המשחק: ״זהו נצחון חשוב על קבוצה מצוינת ומאמנת מצוינת, עוד לא בירכתי את שירה העליון על מינויה לנבחרת וכולנו איתה. יש לנו קבוצה עם שחקניות שזו עונה ראשונה שלהם מחוץ לקולג׳ וייקח לנו זמן, אבל אנחנו בדרך הנכונה״.

אוהדי מכבי בנות אשדוד (רועי כפיר, באדיבות מנהלת הליגה)

המאמנת המאוכזבת, שירה העליון סיכמה את המשחק: ״לא שיחקנו חכם. בשלבים רבים ידענו לתת את ההתאמה. היו לנו עבירות לתת ברבע האחרון ולא עשינו אותם. תקופה מאתגרת. יש לנו הרבה עבודה, אנחנו צריכות להיראות יותר טוב, נעבוד על הדברים. יש פגרה של עשרה ימים ונטפל מנטלית עם השחקניות הטובות והמועדון החזק ונתגבר על המשבר״.

קלעו לאשדוד: קסניה מלשקה (11 ריבאונדים) 16 נקודות, הדר חדד 10 נקודות, סטפני וואטס (9 ריבאונדים) ודור סער 9 נקודות כ״א, סטאשה קרי 7 נקודות, מאיה זילברשלג 5 נקודות, מיליצה יובנוביץ׳ 2 נקודות.

קלעו לראשון לציון: דייזי ריי יאנג (16 ריבאונדים) 23 נקודות, אנסטסיה בולדירבה (9 ריבאונדים) 15 נקודות, עדן ציפל 10 נקודות, יערה יצחקי 7 נקודות, קריסטין וויליאמס 5 נקודות.

סטפני וואטס (רועי כפיר, באדיבות מנהלת הליגות)

בנות פתח תקווה – הפועל לב ירושלים 74:69

פתח תקווה עם ניצחון ראשון העונה. רבע שני מצוין של 14:21, ויתרון באחוזים מהשדה 49 לעומת 43 לירושלמיות הביאו לניצחון.

אליצור חולון – מכבי חיפה 74:92

רבע ראשון מצוין של חיפה הביא אותה להובלה של 13:29 מתחילת הרבע השני חולון המשיכה עם הגנה נהדרת והצליחה להגדיל את הפער בכל רבע. 10:24, 18:25, 17:30. חולון עם 32 נק׳ בצבע ו-51 אחוז מהשדה לעומת 18 לחיפה בצבע ו-35 מהשדה.

קלעו לחולון: מעיין כהן, צליל וטורי וקרלי ליטלפילד 15 נקודות כ״א, אליסה בארון 14 נקודות, איילה אורן 11 נקודות, בריאנה ריצ׳רדסון (9 ריבאונדים) 10 נקודות, אומו דיאלו 8 נקודות, שקיילה ג׳וזף (11 ריבאונדים) 4 נקודות.

קלעו לחיפה: אמליה רמביסווסקה 19 נקודות, בטי מונונגה (8 ריבאונדים, 5 אסיסטים) וכריסטינה (9 ריבאונדים) 15 נקודות, מיקה ינאי 12 נקודות, נור כיוף (6 אסיסטים) 9 נקודות, שאיין סלרס (8 אסיסטים) 3 נקודות, טיה פרסלי 1 נקודה.

מכבי כרמיאל – אליצור רמלה 52:73

החניכות של דניאלה ראובן מכרמיאל נהנו מהקהל הביתי ואת המחצית הראשונה סיימו ב-25:39. ברבע הרביעי 14:21 חד למקומיות סיים את הסיפור.

קלעו לכרמיאל בית הכרם: אריאל הירן (6 ריבאונדים) 21 נקודות, קטרינה וקוביץ׳ 14 נקודות, אליסיה ג׳נקינס (6 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 13 נקודות, אופיר לביא 9 נקודות, סופיה גומז (8 ריבאונדים) 8 נקודות, ניצן עמר 6 נקודות, שהד עבוד 2 נקודות.

קלעו לרמלה: מיקיה הריגן (7 ריבאונדים) 14 נקודות, צ׳לסי נלסון (9 ריבאונדים) 9 נקודות, קירה למברט (6 אסיסטים), עדן רוטברג ומאי רווח 8 נקודות כ״א, ליאור גרזון 3 נקודות, מיקה ביתן 2 נקודות.

הפועל באר שבע/דימונה – מכבי עירוני רמת גן 86:56

משחק קצוות כאשר רמת גן הגיעה למשחק עם שלושה ניצחונות רצופים והעולה החדשה מבאר שבע הגיעה עם שני הפסדים משני משחקים. 8 דקות לתוך המשחק רמת גן רצה ל-2:20. באר שבע השיבה עם ריצת 0:13. בסיומו של הרבע הראשון 17:22 לרמת גן.

במחצית גדל הפער לטובת רמת גן והמחצית הסתיימה ב-28:43 למובילת הטבלה. 6 דקות למחצית השנייה היתרון של רמת גן כבר הגיע ל-21 נקודות עם 35:56 ו-38:70 כשכבר ברור שהמשחק נכנס לגארבג׳ טיים. באר שבע המשיכה להיחלש ככל שהמשחק מתקדם.

קלעו לב״ש/דימונה: טטיאנה יורביצ׳וס (16 ריבאונדים) 13 נקודות, שדא כנעאן 11 נקודות, אבינה ווסטברוק 10 נקודות, דסטני הארדן (6 ריבאונדים) 9 נקודות, אופק טלקר 8 נקודות, ניקה באריץ׳ 3 נקודות, מאי בייקו 2 נקודות.

קלעו לרמת גן: אימארי תומאס (7 ריבאונדים) 20 נקודות, אליס חתוקאי 16 נקודות, ויקטוריה ויויאנס (6 ריבאונדים) 14 נקודות, גילי אייזנר (12 ריבאונדים, 10 אסיסטים) 12 נקודות, שיר תירוש (7 אסיסטים) 10 נקודות, פאולה סטרוטמן 8 נקודות, לורן קסנטיני 6 נקודות.