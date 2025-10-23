רשמי: ג'ורדן בון שוחרר מחולון וחתם בגליל עליון

כפי שפורסם אצלנו לראשונה ב-ONE, הגארד ג'ורדן בון שוחרר מהפועל חולון וחתם בהפועל גליל עליון. בגליל חיפשו מחליף לג'יילן בלייקס, שנפצע במחזור הראשון של הליגה מול הפועל העמק ופנו לחולון בבקשה לשחרר את בון. לאחר מחשבה, חולון נענתה לבקשתם של אנשי הגליל.

בון (בן 28, 1.91 מ’), שהיה מבוקש על ידי מספר קבוצות בליגת העל ובאירופה, נבחר בסיבוב השני של דראפט ה־NBA על ידי ניו אורלינס פליקנס, שהעבירה את זכויותיו לדטרויט פיסטונס.

בקריירה שלו ב־NBA רשם 24 משחקים במדי דטרויט פיסטונס ואורלנדו מג'יק. כזכור, בון לא שיחק בשנתיים האחרונות כדורסל והעונה עוד לא שיחק במדי הסגולים מליגת ווינר סל.