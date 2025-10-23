יום חמישי, 23.10.2025 שעה 23:30
כדורסל ישראלי

רשמי: ג'ורדן בון שוחרר מחולון וחתם בגליל עליון

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הסגולים הסכימו לשחרר את הגארד בן ה-28 וזאת לבקשת הצפוניים. יחליף את ג'יילן בלייקס הפצוע בקבוצה של גוני יזרעאלי

|
שחקני גליל עליון (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני גליל עליון (לילך וויס-רוזנברג)

כפי שפורסם אצלנו לראשונה ב-ONE, הגארד ג'ורדן בון שוחרר מהפועל חולון וחתם בהפועל גליל עליון. בגליל חיפשו מחליף לג'יילן בלייקס, שנפצע במחזור הראשון של הליגה מול הפועל העמק ופנו לחולון בבקשה לשחרר את בון. לאחר מחשבה, חולון נענתה לבקשתם של אנשי הגליל. 

בון (בן 28, 1.91 מ’), שהיה מבוקש על ידי מספר קבוצות בליגת העל ובאירופה, נבחר בסיבוב השני של דראפט ה־NBA על ידי ניו אורלינס פליקנס, שהעבירה את זכויותיו לדטרויט פיסטונס.

בקריירה שלו ב־NBA רשם 24 משחקים במדי דטרויט פיסטונס ואורלנדו מג'יק. כזכור, בון לא שיחק בשנתיים האחרונות כדורסל והעונה עוד לא שיחק במדי הסגולים מליגת ווינר סל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */