יום חמישי, 23.10.2025 שעה 21:38
כדורגל ישראלי

בשירי מכבי חיפה: צפו במתן אנגרסט חוזר הביתה

שורד השבי ואוהד הירוקים שב לביתו בקריית ביאליק לראשונה אחרי שנתיים, שם הונף על הכתפיים עם הצעיף והוביל את שירת קהל הקבוצה. צפו ברגע המרגש

|
מתן אנגרסט עם משפחתו (קרדיט: רפי בן חקון /לע
מתן אנגרסט עם משפחתו (קרדיט: רפי בן חקון /לע"מ)

כמה אנחנו חיכינו, וכמה הוא חיכה. מתן אנגרסט שרד שנתיים בשבי החמאס ולאחר ששוחרר גם מבית החולים ומהשיקום הראשוני בכפר המכבייה, חזר היום (חמישי) סוף סוף לביתו שבקריית ביאליק – כאשר החגיגה הייתה בהתאם לאוהד מכבי חיפה.

יחד עם ככל הנראה גם אוהדי הקבוצה שהגיעו למאורע, לאחר שמשפחתו של מתן פרסמה לאורך השבוע את ההזמנה להצטרף לרגע המאושר שלו, אנגרסט הורם על הכתפיים עם צעיף של הירוקים עליו וחגג את השיבה הביתה.

מתן הוביל את האנשים עם אחד מהשירים של הקבוצה מהכרמל, כשהוא גם מחזיק דגל ישראל כמובן, כמו אחרים בקהל שמולו. כזכור, מכבי חיפה בישרה לשורד השבי, כמו גם לשורדי שבי אחרים אוהדי הקבוצה, שהוא קיבל מנוי לכל החיים.

מתן אנגרסט חוגג עם שירי חיפה את חזרתו

מתן שהתגייס באוגוסט 2021, יצא להגן על יישובי עוטף עזה אחרי מתקפת חמאס בשבת השחורה כנהג טנק. יתר חבריו לצוות הטנק, שיצא ממוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, נפלו בקרב, ומתן נחטף בחיים ביחד עם דניאל פרץ ואיתי חן. גם תומר ליבוביץ’ נפל בקרבות.

מאז חטיפתו של מתן, חבר ילדותה של אנסטסיה גורבנקו, משפחתו נלחמה להחזרתו ומכבי חיפה ניסתה לעורר מודעות לחשיבות החזרתו – והחזרת החטופים בכלל. כשאימן את הירוקים, ברק בכר נהג לפתוח את מסיבות העיתונאים שלו באזכור אחד הנופלים או החטופים וכך בנובמבר 2024 הוא הזכיר את אנגרסט, שציין אז יום הולדת שני בשבי. 

