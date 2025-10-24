מה אם הברומטר של ברצלונה היה משחק בריאל?

ביום שלישי הוחלף פדרי לקול תשואות האוהדים מיד אחרי שבישל את השער האחרון של ברצלונה בניצחון 1:6 על אולימפיאקוס. מסירת העומק המושלמת שלו סידרה את המצב למרקוס רשפורד, והיה הזמן הנכון ליהנות מאהבת האוהדים ולנוח קצת לקראת הקרב הגדול מול ריאל מדריד בקלאסיקו.

משחקו הראשון כקפטן הבלאוגרנה בליגת האלופות היה קרוב לשלמות. באופן סמלי, גם כאשר ענד את הסרט לראשונה בליגה ספרדית התוצאה הייתה דומה – 0:6 על ולנסיה בספטמבר. אם כל משחק בו יכהן הקשר בן ה-22 כקפטן יסתיים עם שישייה, בקטלוניה יהיו מאושרים.

הסרט עשוי להיות אצלו גם בסנטיאגו ברנבאו ביום ראשון כי ראפיניה שוב נפצע ועלול להיעדר, אבל פדרי לא חייב לרשום עוד שישייה. הוא "יסתפק" גם בשחזור, אז פירקה בארסה את היריבה הלבנה המושבעת 0:4. גם 2:5 כמו בגמר הסופר קאפ בינואר לא יאכזב אותו. הוא ישמח אפילו אם תהיה דרמה שתניב ניצחון 3:4 כמו במשחק הליגה במונז'ואיק במאי. ריאל עלתה אז ליתרון כפול מוקדם, אבל בארסה ביצעה קאמבק עוד במחצית הראשונה, ואת השער השלישי בישל פדרי כאשר גנב כדור במרכז המגרש ושלח אותו מיד לכיוונו של ראפיניה.

מרקוס רשפורד חוגג עם פדרי. מסירת העומק המושלמת הובילה לגול של האנגלי (IMAGO)

למעשה, אפשר לנצח גם 2:3 כמו בגמר גביע המלך, אז היה חתום פדרי על מעשה אמן במחצית הראשונה. הוא שלח מסירה ארוכה בדיוק של מילימטר לכיוונו של לאמין ימאל באגף הימני, ואז הגיח מאחור לשטח פתוח על שפת הרחבה כדי לקבל את הכדור בחזרה מילד הפלא ולשים אותו בנגיעה קלילה ועוצמתית בו זמנית בחיבורים של טיבו קורטואה. המהלך הזה מגדיר היטב את המשחק של פדרי. הוא פשוט נמצא בכל מקום, מנהל את המשחק של בארסה ברוגע ובתבונה, וגם יודע להיות מסוכן ליד השער כשצריך.

לכן האנזי פליק לא יכול לדמיין את הקבוצה בלעדיו. מאז מינויו של המאמן הגרמני, פתח פדרי בכל משחקי הליגה פרט לשלושה, ובכל משחקי ליגת האלופות פרט לאחד. הוא הברומטר האולטימטיבי של בארסה, ולמזלו של המאמן הגרמני הוא תמיד בריא. זה לא היה המצב בעונות הקודמות שהופרעו על ידי פציעות, והשינוי הזה קריטי בהחלט מבחינת בארסה. במערך על קו הגנה גבוה מאוד, דרוש שחקן שיידע למצוא את המרחבים גם בשטח צפוף, לפתח התקפות מסודרות וגם להעביר כדורים מהירים בהתקפות מעבר. פדרי יודע לעשות הכל. הוא היורש של צ'אבי ואנדרס אינייסטה גם יחד.

האנזי פליק ופדרי. שחקן מיוחד עבור המאמן (IMAGO)

"פדרי הוא שחקן מיוחד, ויש לו חשיבות כבירה עבורנו. הוא גם הולך ומשתפר בתור מנהיג. כשהוא על המגרש, הוא נמצא בכל מקום. בכל רגע נתון, הוא יודע איפה כדאי לקבל את הכדור. ביחד עם פרנקי דה יונג, הוא אחראי על הסדר, ואני ממש נהנה לראות אותו בפעולה", אמר פליק לפני כחודש. פדרי עצמו העיד בשלהי עונה הדאבל שהוא נמצא בתקופה הטובה ביותר בקריירה, וייתכן שהתנופה רק התעצמה מאז. הוא מגלה חוצפה חיובית גם בתוך הרחבה, כפי שניתן היה לראות כאשר הבקיע את שער היתרון מול ג'ירונה בשבוע שעבר.

איך שלא תסתכלו על זה, פדרי מגיע לקלאסיקו בכושר פנומנלי, והמטרה היא להשיג ניצחון חמישי רצוף על ריאל מדריד. עד העונה שעברה, מאזנו מול הלבנים לא היה מזהיר בלשון המעטה – שני ניצחונות בלבד אל מול 6 הפסדים. הוא אף החמיץ לא פחות מ-5 משחקי קלאסיקו בכל המסגרות בין 2021 ל-2024 בגלל פציעות. כל זה תם אחרי הפגיעה האחרונה ברבע גמר יורו 2024. מאז החמיץ את סיום אליפות אירופה, בו קיבל בכל מקרה את מדליית הזהב, פדרי לוהט – וריאל יכולה רק להצטער יותר ויותר על המחדל שמנע ממנה להחתימו.

פדרי. גם מול ריאל מדריד חגג ככה (IMAGO)

כי אולי פדרי מרגיש קטלוני לכל דבר, אבל הוא ממש לא – וגם מעולם לא למד בלה מאסיה. הוא מגיע מאזור טנריפה, ועוד לפני שעשה את הפריצה במדי לאס פלמאס בליגה השנייה, יכול היה למצוא את עצמו באקדמיה של ריאל. בתחילת 2018, כאשר היה בן 15, הוזמן הקשר למבחנים בקאסטייה ונסע ברצון. אמנם הוא אהד את ברצלונה כמו כל משפחתו, תלה את דגל הבלאוגרנה בחדר השינה שלו והעריץ את אינייסטה יותר מכולם, אבל לא מוותרים מראש על הזדמנות פז להצטרף למועדון ענק. הרי אף אחד לא הבטיח לו שבארסה תהיה מעוניינת בו.

אז הוא הגיע, אבל העיתוי היה אבסורדי. מישהו בריאל חשב שהגיוני לבחון את כישוריו של נער מהאיים הקנריים דווקא בפברואר. ולא סתם פברואר. היה זה חורף קשה וקר במיוחד, ופדרי נחת במדריד בעיצומה של סופת שלגים. 4 ימים הוקצו למבדקים של פדרי, והאימונים ביומיים הראשונים בוטלו בגלל שמזג האוויר כלל לא איפשר לעזוב את המלון.

פדרי. מה היה קורה אם היה מתקבל לריאל מדריד? (IMAGO)

כאשר הגיע סוף כל סוף למה שאמור היה להיות דשא, הוא מצא שכבה עבה של קרח, ובקושי הצליח לעמוד על רגליו בלי להחליק. על כדרורים ומסירות אי אפשר היה אפילו לדבר. לו רצו מאמני הנוער של ריאל לעשות את העבודה כמו שצריך, הם היו מזמינים אותו פעם נוספת, אבל למישהו לא היה כוח להתאמץ. פדרי נפסל וחזר הביתה עם הבטחה שהמעקב אחריו יימשך לכאורה. הוא לא נמשך.

מה היה קורה בתסריט עם התנהלות נורמלית של ריאל מדריד? לעולם לא נוכל לדעת, כפי שלא נדע כיצד הייתה מתפתחת הקריירה של אנדרס אינייסטה לו היו הוריו מסכימים לשלוח אותו לקסטייה. אימו של אנדרס בן ה-12 לא אהבה בזמנו את הקרבה של האקדמיה לרובע החלונות האדומים, סברה שעדיף לשלוח אותו ללה מאסיה – וכך החל את דרכו אחד הכדורגלנים המיוחדים ביותר שלבש את חולצת ברצלונה בקאמפ נואו. אולי פדרי היה מפלס את דרכו גם בסנטיאגו ברנבאו, אבל ברור כשמש שהוא מתאים כמו כפפה ליד להשקפת העולם של בארסה, ומרגיש בבית בקבוצה אותה אהב מאז שהוא זוכר את עצמו. חייו לא היו טובים יותר בבירת ספרד, וסופת השלגים ההיא הייתה מבחינתו סימן מלמעלה.

צ'אבי אלונסו. ימצא פתרון לניהול המשחק של פדרי? (IMAGO)

740 מסירות השלים פדרי במשחקי הליגה העונה – הרבה יותר מכל שחקן אחר בליגות הבכירות באירופה בפער עצום. צ'אבי אלונסו, שמבין דבר או שניים על ניהול המשחק במרכז המגרש, חייב למצוא פתרון לשליטה של הגאון הזה כדי שיהיה למובילת טבלת הליגה סיכוי להישאר בפסגה גם אחרי שריקת הסיום בקלאסיקו.