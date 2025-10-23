יום חמישי, 23.10.2025 שעה 21:31
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
1511-148בורנמות'3
1511-148ליברפול4
149-168צ'לסי5
147-148טוטנהאם6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1312-118מנצ'סטר יונייטד9
1211-128ברייטון10
128-88אסטון וילה11
119-98אברטון12
1012-118ברנטפורד13
97-78ניוקאסל14
812-88פולהאם15
813-78לידס16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
418-68ווסטהאם19
216-58וולבס20

לא רק למכבי: המחווה של פרנקפורט לדיוגו ז'וטה

לאחר השלט שהניף הקהל הגרמני עבור אוהדי הצהובים בעקבות הסערה באנגליה, המועדון כיבד במהלך מצמרר את כוכב ליברפול המנוח שנהרג הקיץ בתאונת דרכים

|
דיוגו ז'וטה (רויטרס)
דיוגו ז'וטה (רויטרס)

כזכור, לאחר הסערה שנוצרה סביב מכבי תל אביב והקצאת כרטיסי החוץ מול אסטון וילה, אוהדי פרקפורט יצאו במחווה יפה: “כל אוהד צריך להתקבל בכל מקום. אוהדי מכבי ת”א מוזמנים לפרנקפורט”. אך זו לא הייתה המחווה היחידה שהוציאו הגרמנים במשחק נגד ליברפול אתמול (רביעי) בליגת האלופות.

בהפסד 5:1 לקבוצה של ארנה סלוט אמש, יצאו העיטים במחווה מרגשת נוספת לכבוד שחקן אלופת אנגליה שנהרג, דיוגו ז’וטה. במהלך לבבי, כאשר הוצגו הרכבי הקבוצות, נשאר עוד מקום בתחתית המסך, בו הוכנס השם של השחקן המנוח עם מספר החולצה איתה שיחק עד עונת 2024/25. 

כרוז הקבוצה אף קרא בשמו של החלוץ שהלך לעולמו לאחר שסיים להכריז על ההרכב האנגלי. מחווה שהתקבלה בהתרגשות גדולה וצמרמורת של ממש על ידי אוהדי ואנשים המועדון.

כזכור, בקיץ האחרון, דיוגו ז’וטה נקלע לתאונה בליל ה-3 ביולי עם אחיו ונהרג. התאונה אירעה עשרה ימים בלבד אחרי שהתחתן עם אהובת ליבו, מקרה שהותיר את אוהדי הכדורגל ברחבי העולם בהלם מוחלט.

המחווה של פרנקפורט לזהמחווה של פרנקפורט לז'וטה (IMAGO)
השלט של אטוהדי פרנקפורט למכבי ת"א (IMAGO)השלט של אטוהדי פרנקפורט למכבי ת"א (IMAGO)
