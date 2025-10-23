לא רק למכבי: המחווה של פרנקפורט לדיוגו ז'וטה

כזכור, לאחר הסערה שנוצרה סביב מכבי תל אביב והקצאת כרטיסי החוץ מול אסטון וילה, אוהדי פרקפורט יצאו במחווה יפה: “כל אוהד צריך להתקבל בכל מקום. אוהדי מכבי ת”א מוזמנים לפרנקפורט”. אך זו לא הייתה המחווה היחידה שהוציאו הגרמנים במשחק נגד ליברפול אתמול (רביעי) בליגת האלופות.

בהפסד 5:1 לקבוצה של ארנה סלוט אמש, יצאו העיטים במחווה מרגשת נוספת לכבוד שחקן אלופת אנגליה שנהרג, דיוגו ז’וטה. במהלך לבבי, כאשר הוצגו הרכבי הקבוצות, נשאר עוד מקום בתחתית המסך, בו הוכנס השם של השחקן המנוח עם מספר החולצה איתה שיחק עד עונת 2024/25.

כרוז הקבוצה אף קרא בשמו של החלוץ שהלך לעולמו לאחר שסיים להכריז על ההרכב האנגלי. מחווה שהתקבלה בהתרגשות גדולה וצמרמורת של ממש על ידי אוהדי ואנשים המועדון.

כזכור, בקיץ האחרון, דיוגו ז’וטה נקלע לתאונה בליל ה-3 ביולי עם אחיו ונהרג. התאונה אירעה עשרה ימים בלבד אחרי שהתחתן עם אהובת ליבו, מקרה שהותיר את אוהדי הכדורגל ברחבי העולם בהלם מוחלט.

המחווה של פרנקפורט לז'וטה (IMAGO)