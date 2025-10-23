יום גדול של דרבים במגרשי הספורטיאדה

יום של משחקי דרבי, מפגשים מעניינים והרבה הומור בספורטיאדה. הטורניר הארצי למקומות עבודה מתקרב לסיומו ובמשחקים המכריעים נערכו כמה משחקים עם יריבות בין השחקנים היום (חמישי) באילת.

בבוקר נבחרת אל על ונבחרת רשות שדות התעופה עלו למגרש הכדורגל לדרבי של נתב״ג. שניים שהם על תקן מאמן-שחקן בקבוצות האלה, שלומי בן משה וחיים מלכה, נפגשו לפני המשחק והתחבקו כאילו הם לפני עוד יום בעבודה. שלומי הוא מכונאי מטוסים באל על וחיים הוא סגן ראש משמרת ברשות שדות התעופה.

הם מכירים טוב, כי הם כדורגלני עבר שאפילו שיחקו זה נגד זה במדי עירוני אשקלון והכח רמת גן, אבל ביום-יום הם נפגשים בעבודה באופן קבוע. חיים מלכה סיפר: “אל על מציקים לי בדרך כלל במשמרות, כי אני זה ששולח את הצוותים למטוסים, לפריקה וטעינה במשך 12 שנה. אנחנו חברים אבל על המגרש בדרבי אנחנו לא מוותרים להם”.

אלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)

שחקן קבוצת שדות התעופה בפעולה (רדאד ג'בארה)

אלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)

שלומי בן משה ציין: “התוצאה לא חשובה, גם אם זה אומר שבמשך שנה הם יזכירו לנו את זה בעבודה. הכי חשוב זה שחזרנו לשפיות אחרי שנתיים קשות של מלחמה ושאפשר לבוא לשחק כדורגל בשקט”. ובכל זאת, התוצאה חשובה וזה הסתיים ב-0:0.

בטורניר הקטרגל, כבאות חדרה פגשו את כבאות השרון, למשחק שבו שתי הקבוצות עלו עם אותו צבע המדים אפילו, עד שהשיגו גופיות לאחת מהן. זה נגמר ב-1:2 לחדרתים. “היה משחק אש, תרתי משמע”, אמר מאור גוזלן מכבאות חדרה. ״אני עובד בכבאות כבר 13 שנה. כבאות השרון זה אזור שדי חופף לחדרה, כך שזה דרבי אמיתי, גם בתוך הכבאות וגם מבחינה גיאוגרפית. הספורטיאדה זה דבר מדהים ויש פה הרבה עניין אצלנו בעבודה”.

דרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)

נוף מדהים במגרש הכדורגל (רדאד ג'בארה)

דרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)

דרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)

במגרש הכדורסל, שחקניות עיריית תל אביב ניצחו את עובדות עיריית פתח תקווה. בסגלים של שתי הקבוצות היו כמה שחקניות עם שם שבאו לטורניר המיוחד עם החברות לעבודה.

טלי בן ישי מעיריית תל אביב סיפרה: “כולנו עובדות עירייה, שזה שונה, אבל זה טורניר מדהים וכיף גדול. זה משהו שחיכינו לו כל השנה. לדרבי העיריות יש יוקרה וכבוד, וזה לא משחק כזה פשוט”. מנגד, חופית וקסלר, שהובילה את עיריית פתח תקווה, ציינה: “זה טורניר של כיף קודם כל, כולנו באות מהליגה למקומות עבודה אבל עדיין יש פה תחרותיות. אנחנו חברות, אבל רוצות תמיד לנצח”.

תל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד ג'בארה)

תל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד ג'בארה)

תל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד ג'בארה)

מוקדם יותר, התקיים דרבי בתי החולים בכדורסל בין שחקניות בית החולים קפלן לבית החולים שיבא, שהסתיים בניצחון של עובדות שיבא. בנוסף, עובדי תנובה שיחקו מול עובדי שטראוס במשחק קטרגל על טהרת המחלבות שהסתיים ב-1:4 לתנובה. גם עובדות אוניברסיטת חיפה התמודדו נגד עובדות אוניברסיטת תל אביב בטורניר הכדורשת, בקרב מוחות.