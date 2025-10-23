יום חמישי, 23.10.2025 שעה 20:43
כדורגל ישראלי

יום גדול של דרבים במגרשי הספורטיאדה

אל על נפרדה מרשות שדות התעופה בתיקו על טהרת נתב"ג בכדורגל, חדרה ניצחה 1:2 את השרון בדרבי הכבאות בקטרגל ועובדות שיבא גברו על קפלן בכדורסל

|
אלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)
אלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)

יום של משחקי דרבי, מפגשים מעניינים והרבה הומור בספורטיאדה. הטורניר הארצי למקומות עבודה מתקרב לסיומו ובמשחקים המכריעים נערכו כמה משחקים עם יריבות בין השחקנים היום (חמישי) באילת.

בבוקר נבחרת אל על ונבחרת רשות שדות התעופה עלו למגרש הכדורגל לדרבי של נתב״ג. שניים שהם על תקן מאמן-שחקן בקבוצות האלה, שלומי בן משה וחיים מלכה, נפגשו לפני המשחק והתחבקו כאילו הם לפני עוד יום בעבודה. שלומי הוא מכונאי מטוסים באל על וחיים הוא סגן ראש משמרת ברשות שדות התעופה.

הם מכירים טוב, כי הם כדורגלני עבר שאפילו שיחקו זה נגד זה במדי עירוני אשקלון והכח רמת גן, אבל ביום-יום הם נפגשים בעבודה באופן קבוע. חיים מלכה סיפר: “אל על מציקים לי בדרך כלל במשמרות, כי אני זה ששולח את הצוותים למטוסים, לפריקה וטעינה במשך 12 שנה. אנחנו חברים אבל על המגרש בדרבי אנחנו לא מוותרים להם”.

אלעל נגד שדות התעופה (רדאד גאלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)
שחקן קבוצת שדות התעופה בפעולה (רדאד גשחקן קבוצת שדות התעופה בפעולה (רדאד ג'בארה)
אלעל נגד שדות התעופה (רדאד גאלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)

שלומי בן משה ציין: “התוצאה לא חשובה, גם אם זה אומר שבמשך שנה הם יזכירו לנו את זה בעבודה. הכי חשוב זה שחזרנו לשפיות אחרי שנתיים קשות של מלחמה ושאפשר לבוא לשחק כדורגל בשקט”. ובכל זאת, התוצאה חשובה וזה הסתיים ב-0:0.

בטורניר הקטרגל, כבאות חדרה פגשו את כבאות השרון, למשחק שבו שתי הקבוצות עלו עם אותו צבע המדים אפילו, עד שהשיגו גופיות לאחת מהן. זה נגמר ב-1:2 לחדרתים. “היה משחק אש, תרתי משמע”, אמר מאור גוזלן מכבאות חדרה. ״אני עובד בכבאות כבר 13 שנה. כבאות השרון זה אזור שדי חופף לחדרה, כך שזה דרבי אמיתי, גם בתוך הכבאות וגם מבחינה גיאוגרפית. הספורטיאדה זה דבר מדהים ויש פה הרבה עניין אצלנו בעבודה”.

דרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד גדרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)
נוף מדהים במגרש הכדורגל (רדאד גנוף מדהים במגרש הכדורגל (רדאד ג'בארה)
דרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד גדרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)
דרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד גדרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)

במגרש הכדורסל, שחקניות עיריית תל אביב ניצחו את עובדות עיריית פתח תקווה. בסגלים של שתי הקבוצות היו כמה שחקניות עם שם שבאו לטורניר המיוחד עם החברות לעבודה.

טלי בן ישי מעיריית תל אביב סיפרה: “כולנו עובדות עירייה, שזה שונה, אבל זה טורניר מדהים וכיף גדול. זה משהו שחיכינו לו כל השנה. לדרבי העיריות יש יוקרה וכבוד, וזה לא משחק כזה פשוט”. מנגד, חופית וקסלר, שהובילה את עיריית פתח תקווה, ציינה: “זה טורניר של כיף קודם כל, כולנו באות מהליגה למקומות עבודה אבל עדיין יש פה תחרותיות. אנחנו חברות, אבל רוצות תמיד לנצח”.

תל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד גתל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד ג'בארה)
תל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד גתל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד ג'בארה)
תל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד גתל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד ג'בארה)

מוקדם יותר, התקיים דרבי בתי החולים בכדורסל בין שחקניות בית החולים קפלן לבית החולים שיבא, שהסתיים בניצחון של עובדות שיבא. בנוסף, עובדי תנובה שיחקו מול עובדי שטראוס במשחק קטרגל על טהרת המחלבות שהסתיים ב-1:4 לתנובה. גם עובדות אוניברסיטת חיפה התמודדו נגד עובדות אוניברסיטת תל אביב בטורניר הכדורשת, בקרב מוחות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */