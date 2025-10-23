יום חמישי, 23.10.2025 שעה 21:12
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
4159-1852הפועל ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3169-1602הפועל העמק
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ
195-941בני הרצליה

אפי טיומקין שוחרר מרעננה וחתם באליצור נתניה

לאחר שביקש לעזוב אחרי שלא שיחק בשני המשחקים הראשונים, הגארד עזב את הקבוצה של סגלוביץ' ומצטרף לזו של אבשלום. בעונה הקודמת קלע 11.7 נק' בממוצע

אפי טיומקין (עמית ברמן)
אפי טיומקין (עמית ברמן)

מכבי עירוני רעננה הודיעה על שחרורו של הגארד אפי טיומקין, שחתם באליצור נתניה. טיומקין שוחרר, לבקשתו, לאחר שלא שיחק כלל בשני משחקי הליגה הראשונים של הקבוצה מפנינת השרון. כעת הוא יקווה לקבל מקום מרכזי יותר ביהלומים. 

טיומקין (25, 1.90 מ’) העמיד במהלך העונה החולפת בלאומית ממוצעים של: 11.7 נקודות, 3.2 ריבאונדים, 4.1 אסיסטים, 1 חטיפות ב-31 משחקים וסייע לרעננה לעלות לליגת העל.

הגארד שיחק בעברו בהפועל כפר סבא, מכבי אשדוד, מכבי הוד השרון, הפועל ר”ג, הפועל חבל מודיעין, הפועל כפר קאסם ומכבי עירוני רעננה. כאמור קבוצתו האחרונה ונתניה כבר הספיקו להיפגש במחזור הראשון (רעננה ניצחה 69:79), כך שטיומקין ייאלץ לחכות עד לתחילת הסיבוב השני על מנת להיפגש עם האקסית.

