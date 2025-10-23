יום חמישי, 23.10.2025 שעה 19:46
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%121-1251אורלנדו מג'יק
100%118-1381טורונטו ראפטורס
100%120-1331מילווקי באקס
100%111-1191ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
0%138-1181אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
0%117-1161בוסטון סלטיקס
0%136-1171ברוקלין נטס
0%115-1111דטרויט פיסטונס
0%133-1201וושינגטון וויזארדס
0%125-1211מיאמי היט
0%119-1111קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
100%124-1251אוקלהומה ת'אנדר
100%108-1291יוטה ג'אז
100%114-1181מינסוטה טימברוולבס
100%122-1281ממפיס גריזליס
100%92-1251סן אנטוניו ספרס
100%116-1201פיניקס סאנס
0%125-921דאלאס מאבריקס
00-00דנבר נאגטס
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
0%129-1081לוס אנג'לס קליפרס
0%128-1221ניו אורלינס פליקנס
0%120-1161סקרמנטו קינגס
0%118-1141פורטלנד בלייזרס

זייף פציעה וגרף רווח: מידע חדש על מעצר רוזייר

גארד מיאמי היט הודיע למקורביו על התכנון להשפיע על משחק NBA כשסיפר להם שהוא מתכנן לרדת מהמגרש, והצליח להרוויח מכך כ-200 אלף דולר. כל הפרטים

|
טרי רוזייר (IMAGO)
טרי רוזייר (IMAGO)

אחרי ההאשמות החמורות כלפי מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד טרייל בלייזרס, צ’ונסי בילאפס, ה-FBI חשף גם את ההאשמות כלפי שחקנה של מיאמי היט, טרי רוזייר.

הגארד, שהואשם כבר בעבר אך יצא נקי ולכן המשיך לשחק במסגרת הליגה, הואשם פעם נוספת, הפעם ממרץ 2023, בימיו בשארלוט הורנטס, כשיחד עם הפורוורד-סנטר ששיחק בממפיס גריזליס ובטורונטו ראפטורס בעבר, ג’ונטי פורטר, ניסו להשפיע על משחק ב-NBA, תוך שהימרו עליו. האחרון הורחק מהליגה והורשע.

נציבת משטרת ניו יורק, ג’סיקה טיש, אמרה: “הוא נתן לאנשים קרובים אליו לדעת שהוא מתכנן לעזוב את המשחק מוקדם בגלל פציעה”. בזכות אותו מידע על רוזייר, “משתפי הפעולה הרוויחו בעקבותיו יותר מ-200 אלף דולר”. 

טרי רוזייר במדי שארלוט (IMAGO)טרי רוזייר במדי שארלוט (IMAGO)

ההימורים “ניבו רווחים של עשרות אלפי דולרים, אשר הועברו מאוחר יותר אל רוזייר עצמו”. המשיכה הנציבה. “ה-NBA החל והקריירה שלו כבר סופסלה. לא בגלל פציעה, אלא בגלל היושרה”, חתמה את דבריה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */