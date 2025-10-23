אינטר מיאמי הודיעה: מסי האריך חוזה במועדון

הרבה דובר על עתידו של ליאו מסי בתקופה האחרונה, אך היום (חמישי) אינטר מיאמי הודיעה רשמית כי הכוכב הארגנטינאי האריך את חוזהו במועדון מה-MLS בארצות הברית.

הפרעוש יישאר לפחות עד 2028 אצל הוורודים של דייויד בקהאם, הקבוצה אותה מאמן חברו של מסי מנבחרת ארגנטינה וברצלונה – חאבייר מסצ’ראנו. המשמעות היא שמסי יהיה במיאמי עד גיל 41.

עדיין אין לדעת משום שבכל פעם שמסי נשאל על כך, הוא טוען כי הוא בעצמו עוד לא יודע, אבל סביר להניח שהארכת החוזה אומרת שהסיכוי לראות את מספר 10 עם אלופת העולם גם במונדיאל 2026 – גדל משמעותית.

ליאו מסי (IMAGO)

מסי הצטרף לאינטר מיאמי ביולי 2023 בחוזה לשנתיים וחצי. מאז ועד עכשיו, הוא ממשיך לכבוש, לבשל ולעשות קסמים על אדמת ארצות הברית ואפילו הספיק לזכות בתארים: גביע הליגות בשנתו הראשונה ושנה אחר כך במגן האוהדים.

והוא לא לבד שם כזכור. החברים הטובים של מסי מבארסה, ביניהם לואיס סוארס, ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס, הם חלק גם כן מאינטר מיאמי שפתחה מושבה של ממש מאקסים של הבלאוגרנה. המגן והקשר, לא ימשיכו עם ליאו בעונות הבאות וכבר הודיעו שהם נפרדים מהכדורגל.