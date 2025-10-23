יום שבת, 25.10.2025 שעה 19:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
177-119סנדרלנד2
166-178מנצ'סטר סיטי3
1511-148בורנמות'4
1511-148ליברפול5
147-148טוטנהאם6
1411-179צ'לסי7
138-128קריסטל פאלאס8
1312-118מנצ'סטר יונייטד9
1211-128ברייטון10
128-99ניוקאסל11
128-88אסטון וילה12
119-98אברטון13
1114-99לידס14
1012-118ברנטפורד15
814-99פולהאם16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
216-58וולבס20

זירקזי ביקש לעזוב את מנצ'סטר יונייטד בינואר

החלוץ ההולנדי, שלא מסתדר עם המאמן רובן אמורים ולא מקבל דקות, מחפש אישור מראשי הקבוצה לבצע מעבר למועדון אחר בינואר. יש כבר קבוצה שמעוניינת

|
ג'ושוע זירקזי מאוכזב (IMAGO)
ג'ושוע זירקזי מאוכזב (IMAGO)

הליגה האנגלית תזניק לדרך בשבוע הבא את המחזור התשיעי לעונת 2025/26, אך למנצ’סטר יונייטד קשה בינתיים לשמוח לאור תוצאות הקבוצה במשחקים האחרונים, להוציא את הניצחון הגדול באנפילד. השחקן שגם לו קשה לשמוח לאחרונה הוא ג’ושוע זירקזי, החלוץ ההולנדי, שממעט לקבל דקות תחת רובן אמורים.

חלוץ השדים האדומים, יודע שהעתיד שלו אינו בשורות הקבוצה, ומחפש לעזוב בינואר גם כדי להשאיר החלום לשחק במונדיאל בקיץ הקרוב בחיים. לפי הדיווחים בבריטניה, מי שעוקבת אחרי המהלכים של השחקן היא לא אחרת מאשר ווסטהאם, שנמצאת במקום ה-19 ורוצה להתחזק בחלוץ בחורף על מנת להתרחק ממאבקי התחתית.

גם ההחתמות של האדומים בקיץ האחרון לא תרמו למצבו של השחקן, כאשר אל קבוצתו של רובן אמורים הצטרפו בחלון ההעברות הקיצי מתיאוס קוניה ובריאן אמבואמו מוולבס וברנטפורד בהתאמה. 

גג'ושוע זירקזי. לא מרוצה אצל השדים האדומים (רויטרס)

זירקזי עובר תקופה קשה במנצ’סטר יונייטד מאז עבר אליה מבולוניה לאחר יורו לא רע בקיץ 2024, אז עוד עמד על קווי הקבוצה ממנצ’סטר אריק טן האח. החלוץ לא הצליח להשפיע  והפך למושא ללעג בקרב אוהדי יונייטד.

הוספת תגובה



