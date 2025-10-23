יום חמישי, 23.10.2025 שעה 19:46
נבחרת הנערות U17 סיימה ב-2:2 מול אלבניה

השחקניות בכחול-לבן סגרו את קמפיין מוק' אליפות אירופה במקום ה-2 בבית, אך עדיין עשויות להעפיל לליגה A כסגניות הטובות ביותר. פביאן ויפרח כבשו

נבחרת הנערות עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת הנערות עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת הנערות של ישראל עד גיל 17, סיימה היום (חמישי) את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה במקום השני בבית לאחר שנפרדה ב-2:2 מאלבניה. למרות זאת, השחקניות בכחול-לבן עדיין עשויות להעפיל לליגה A, מהמקום שמוענק לסגנית הטובה ביותר.

המשחק נפתח כשנבחרת הנערות נקלעה לפיגור מוקדם, כבר בדקה הרביעית אווה הייסנאיי העלתה את האלבניות ליתרון. בדקה ה-21, הבנות בכחול-לבן השוו את התוצאה לאחר שאלה אסתר פביאן מצאה את הרשת. בדקה ה-77, הבנות באדום-שחור חזרו להוביל לאחר שקייסי דמיראז’ כבשה. שלוש דקות לאחר מכן, אלה יפרח השוותה פעם נוספת וקבעה את תוצאת הסיום.

נבחרת ישראל סיימה את הקמפיין עם חמש נקודות וללא הפסד, לאחר שפתחה בניצחון 1:3 על אסטוניה, עשתה תיקו 1:1 מול יוון מהפסגה וכאמור נפרדה ב-2:2 מהאלבניות. המצב הקיים נותן לישראליות מעט תקווה שאולי חמש נקודות יספיקו על מנת להעפיל לליגה A, מהמקום של הסגנית הטובה ביותר בשלב המוקדמות.   

