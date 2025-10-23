"פיתה קורבנות": פרטים חדשים על מעצר בילאפס

ארצות הברית קמה לסערה, כשבשש בבוקר בשעונם, נעצרו שחקנה של מיאמי היט, טרי רוזייר, וגם מאמנה של הפורטלנד טרייל בלייזרס ודני אבדיה, צ’ונסי בילאפס, כחלק מחקירה רחבה של ה-FBI, שלפיה, מעורבות בה ארבע מחמש משפחות המאפיה הגדולות במדינה. ב-NBA כבור הודיעו על השעייתם באופן מיידי.

ראש ה-FBI, קאש פטאל, התייחס למעצרים במסיבת עיתונאים רחבה: “פעילות ההימורים הבלתי חוקיים והשחיתות בספורט נמשכה שנים”, כשה-FBI עצמו עבד על פני 11 מדינות שונות בארצות הברית, ועצר יותר מ-30 אנשים בהאשמות של הונאה, הלבנת כספים, שוד והימורים לא חוקיים. “עשרות מיליוני דולרים בהונאה”.

פטאל המשיך: “לא רק שהצלחנו לפצח את ההונאה על הבמה הגדולה של ה-NBA, הצלחנו להיכנס וליישם את מערכות הצדק שלנו נגד לה קוסה נוסטרה שכללה את משפחות הפשע – בונאנו, גמבינו, ג’נובז ולוצ’סה”.

ראש ה-FBI קאש פטאל (IMAGO)

עוד מידע שנחשף על ידי ה-FBI, הוא לא פחות ממדהים. במהלך משחקי הפוקר בהם הונו את הקורבנות, המעורבים לכאורה השתמשו בטכנולוגיה מיוחדת. חלק מאותה טכנולוגיה היו מגשי צ’יפס שבעצם יודעים לקרוא בסתר קלפים באמצעות מצלמה נסתרת, וגם עדשות מגע או משקפיים מיוחדים שיכולים לקרוא קלפים מסומנים מראש.

נחשף כי בתכנית של אותן משפחות, ספורטאים מקצוענים שימשו לכאורה לפיתוי קורבנות לשולחן, כשמאמנו של אבדיה, בילאפס, בזמן התכנית עוד היה שחקן NBA. התובע האמריקאי, ג’וזף נוצ’לה, תיאר את הקורבנות כ-”דגים”, אנשים שלא היה להם מושג שכל שאר היושבים בשולחן מעורבים בדבר: “ברגע שהמשחק החל, הנאשמים גזלו מהקורבנות עשרות ומאות אלפי דולרים למשחק”.

צ'ונסי בילאפס (IMAGO)

נציבת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, ציינה כי התוכנית שכללה את הימורי ההונאה ב-NBA כונתה "מבצע רק רשת" והקשר לכדורסל ברור. השנינות לא נפלה גם מעולמות הפוקר, כאשר החקירה היא למעשה דו שלבית ושלב אחר שלה כונה “מבצע רויאל פלאש”. גורמים רשמיים טוענים כי הקורבנות "נגנבו" בסכום של 7 מיליון דולר בתרמית הפוקר.