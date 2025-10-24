צפו בתמונות הבולטות מאירוע הספורטיאדה

צפו בתמונות הבולטות מאירוע הספורטיאדהאחרי שנתיים, אירוע הספורט העממי הגדול בישראל נערך באילת עם כ-10 אלף משתתפים ממאות מקומות עבודה. מטקס הפתיחה, הכדורגל ועד לספורט הימי. צפו מערכת ONE | 24/10/2025 12:18 הריצה בספורטיאדה (אילי ארז) רגע לפני אירוע הפתיחה (רדאד ג'בארה)הקהל באירוע הפתיחה (רדאד ג'בארה)כנרת צדף, מנכ"לית מרכז הפועל (רדאד ג'בארה)הקהל בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)עדן חסון מופיע בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)אלי לנקרי, ראש העיר אילת (רדאד ג'בארה)ארי שטיינברג, יו"ר המנהלת בכדורסל (רדאד ג'בארה)מוטי קקון בטורניר הכדורגל (רדאד ג'בארה)קבוצת בנק 'דיסקונט' עם מוטי קקון (רדאד ג'בארה)מוטי קקון עם הכדור (רדאד ג'בארה)אורי קרגולה (רדאד ג'בארה)דינה בן טל, מנכ"לית אל על (רדאד ג'בארה)משחק הכדורעף של אל על (רדאד ג'בארה)דינה בן טל שמחה עם עובדי אל על (רדאד ג'בארה)קבוצת פרטנר של פיני בלילי (רדאד ג'בארה)פיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד ג'בארה)קבוצת עובדי עיריית ראשון לציון (רדאד ג'בארה)הקהל ביציע (רדאד ג'בארה)רוני שטיינברכר, אביה של דורון שורדת השבי (רדאד ג'בארה)משחק הכדורעף בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)דרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)נוף מדהים במגרש הכדורגל (רדאד ג'בארה)הכדור בדרך לשער בדרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)אלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)חיבוקים בספורטיאדה, אלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)אלעל נגד שדות התעופה מציגים כדורגל בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)שחקן קבוצת שדות התעופה בפעולה (רדאד ג'בארה)שחייה בספורטיאדה (משה זנדבנק)הבריכה, חלק מענפי הספורטיאדה (משה זנדבנק)הספורטיאדה הגיעה גם לחוף באילת (משה זנדבנק)גלישת רוח בספורטיאדה (משה זנדבנק)עוד מגלישת הרוח (משה זנדבנק)הגולשים יוצאים לדרכם (משה זנדבנק)גם הספורט הימי מביא עניין לספורטיאדה (משה זנדבנק)גם הכדורסל בספורטיאדה כמובן (רדאד ג'בארה)תל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד ג'בארה)מאבק בין תל אביב לפתח תקווה (רדאד ג'בארה) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש