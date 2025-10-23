קניקובסקי בהרכב פרנצווארוש, אבו פאני לא בסגל

פרנצווארוש של גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני תעלה הערב (חמישי, 19:45) למשחק חוץ אצל זלצבורג במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגה האירופית. אקס מכבי תל אביב פותח בהרכב של מאמן הצהובים מישראל בעבר רובי קין, בעוד אקס מכבי חיפה לא נכלל בסגל המשחק

ההונגרים ישחקו נגד קבוצתו לשעבר של ישראלי אחר, אוסקר גלוך. האורחת מגיעה להתמודדות מהמקום השני בהונגריה לאחר שתי תוצאות תיקו בליגה. הם השיגו תיקו נגד ויקטוריה פלזן במחזור הפתיחה באירופית, למרות ששיחקו עם 10 שחקנים מהדקה ה-37, מבישול של גבי קניקובסקי, וניצחו את גנק במחזור הקודם.

תוצאות אלה מציבות את רובי קין וקבוצתו עם ארבע נקודות משש אפשריות. היריבה האוסטרית מחפשת נקודות ראשונות במפעל השני בחשיבותו באירופה, אחרי שהפסידה בשני המחזורים הראשונים במפעל.