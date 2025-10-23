נוי, דור פרץ ומדמון בהרכב מכבי ת"א למיטיולן

המחזור השלישי בשלב הליגה של הליגה האירופית יזמן למכבי ת”א הערב (חמישי) מפגש מול מיטיולן הדנית. אחרי תיקו והפסד, הצהובים מחפשים ניצחון ראשון במפעל השני בחשיבותו באירופה, כשמנגד הדנים מושלמים עד כה עם 6 נקודות מתוך 6 אפשריות.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, אושר דוידה, קרווין אנדרדה, אלעד מדמון.

מכבי ת”א מגיעה למפגש לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון. כזכור, הדרבי התל אביבי לא שוחק, והיא נמצאת במקום השני בליגה במרחק 4 נקודות מהפועל באר שבע. הדנים מנגד עם שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים, הם נמצאים במקום השני בליגה המקומית במרחק שתי נקודות מהמוליכה ארהוס.

שתי הקבוצות נפגשו באוקטובר שעבר, אז הדנים חזרו הביתה עם שלוש הנקודות. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ מגיעה אחרי יותר משבועיים בלי משחקים רשמיים, בעקבות פגרת הנבחרות ופיצוץ הדרבי כאמור.