הנתונים לא משקרים: מי מוכנה יותר לקלאסיקו?

רגע לפני הקלאסיקו, ברצלונה וריאל מדריד השיגו ניצחונות מינימליים בליגה הספרדית עם 1:2 דרמטי על ג’ירונה ו-0:1 על חטאפה בהתאמה במסגרת המחזור התשיעי בלה ליגה. השתיים הספיקו לשחק גם בצ’מפיונס באמצע השבוע וזה הזמן לבדוק מי מהן מגיעה מוכנה יותר, לפחות מהניקוד בפנטזי.

בברצלונה בלטו במחזור החולף מספר שחקנים לפני הביקור בברנבאו. רונאלד אראוחו שכבש את שער הניצחון סיים עם 6 נקודות, פרנקי דה יונג שבישל והוסיף 3 מסירות מפתח סיים עם 9 נקודות וגם פדרי שהבקיע סיים עם 9. לאמין ימאל, עם בישול, 4 דריבלים, 2 מסירות מפתח ו-2 תיקולים היה מעל כולם עם 10 נקודות.

בריאל מדריד בלטו לפני הקלאסיקו קיליאן אמבפה עם שער ו-3 מסירות מפתח (9 נקודות), וג’וד בלינגהאם עם 9 נקודות משלו על 3 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-2 תיקולים. אדר מיליטאו ורודריגו עם 8 נקודות כל אחד גם כן היו טובים במחזור האחרון, כשוויניסיוס סיים עם 3 נקודות בלבד.

הצרפתי מגיע לוהט לקלאסיקו, הברזילאי פחות. ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)

עם זאת, בשקט בשקט ויניסיוס במקום השני העונה מבחינת תפוקת נקודות בפנטזי עם 79, כשאמבפה כמובן ראשון עם 99 נקודות ויחצה את רף ה-100 בקלאסיקו אלא אם יורחק וירשום הופעה קטסטרופלית. ארדה גולר שלישי (!) עם 71 נקודות, ניקולה פפה וחוליאן אלברס הבאים בתור עם 65 ו-63 נקודות והשחקן של בארסה עם הכי הרבה נקודות עד כה העונה הוא פדרי עם 62, מה שממחיש את הפער המשמעותי ביכולת במגרש בין הבלאנקוס לקטלונים העונה.

ללאמין ימאל יש רק 51 נקודות העונה עקב הפציעות מהן סבל, פחות מפדריקו ואלוורדה ואלברו קאררס (52 כל אחד) וגם פחות מחברו לקבוצה אריק גארסיה (59). הבא בתור מברצלונה הוא מרקוס רשפורד עם 45 נקודות, כשלפראן טורס 43 נקודות, כמו לאדר מיליטאו. על הנייר ריאל מוכנה הרבה יותר, אבל אסור לשכוח שבארסה הייתה דומיננטית מאוד במפגשים הישירים בין הקבוצות בעונה שעברה וכמובן שאי אפשר להספיד את האלופה במשחק שאין בו חוקים ואחרי שריקת הפתיחה הכל יכול לקרות בו.

מביא נקודות בפנטזי, אך הפציעות גבו מחיר. לאמין ימאל (IMAGO)

כמו כן, ב-2:2 בין ויאריאל לבטיס, אנתוני בלט עם צמד ו-14 נקודות, פבלו פורנאלס סיים עם 12 ומנגד אלברטו מוליירו שמתחרה עם מנור סולומון על העמדה בצוללת הצהובה כבש ובישל בדרך ל-12 נקודות, הכי הרבה במחזור האחרון בקבוצה של מרסלינו. מצטיין המחזור הוא חורחה דה פרוטוס עם 15 נקודות בזכות צמד בניצחון 0:3 של ראיו וייקאנו על לבאנטה. חברו לקבוצה פפ צ’באריה היה אדיר עם בישול, שער נקי, 2 מסירות מפתח, 3 תיקולים ו-3 הרחקות בדרך ל-14 נקודות.

את הדירוג הכללי אחרי המחזור התשיעי מוביל Kfir Shwarts עם 818 נקודות, 2 יותר מהמקום השני ו-3 יותר מהמקום השלישי בצמרת הצפופה. במחזור התשיעי מי שצבר הכי הרבה נקודות הוא Shuker10, עם 111. ההרכב המנצח שלו: איניאקי פנייה, דני ויויאן, חסוס ארסו, פפ צ’באריה, חורחה דה פרוטוס, ג’וליאנו סימאונה, פרה מייה, אדו אקספוסיטו, ויניסיוס, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (קפטן).